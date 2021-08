in

16/08/2021 à 16h45 CEST

La pandémie mondiale et le confinement qui en a résulté ont entraîné de nombreux problèmes de santé mentale, dont certains footballeurs ont également souffert. Christian Pulisic, ailier de Chelsea, 22 ans, a avoué dans une interview au ‘Daily Mail’ qu’il avait dû suivre une thérapie après la mort de son grand-père, Mate Pulisic, en pleine pandémie et a reconnu qu’au début il a eu du mal à franchir le pas car il pensait que c’était « trop dur d’avoir besoin d’aide ».

Le joueur américain a vécu l’un des moments les plus sombres de sa vie lorsque son grand-père Mate est décédé en décembre dernier. Il vivait seul à Londres, un pays étranger, loin de sa famille, et l’arrivée de Tuchel sur le banc « bleu » a encore aggravé sa situation, car leur participation sur le terrain a été réduite. Dans ces moments où le footballeur ne pouvait trouver de réconfort dans aucun aspect de sa vie, il a décidé de suivre une thérapie et sa vie a pris un tournant à 360 degrés.

“Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que parler vous fait vous sentir fort. Je pensais que c’était trop dur d’avoir besoin d’aide.. Quand tout dépend de vous, cela peut vraiment vous faire ressentir beaucoup de choses. S’ouvrir est difficile pour beaucoup de gens, comme pour moi. J’ai approché un thérapeute et ce n’est pas quelque chose dont tout le monde devrait avoir honte. L’époque de Covid a apporté beaucoup de changements, j’ai eu de la chance que les gens de Chelsea et de l’équipe nationale m’aient orienté dans la bonne direction“Pulisic a expliqué.

Le footballeur de Chelsea a également trouvé une échappatoire aux échecs. Enfant, il passait des heures à regarder son grand-père Mate jouer, apprenant beaucoup de lui, et maintenant il se souvient de ces moments avec son partenaire N’Golo Kanté, avec qui il a retrouvé cette passion du jeu. En l’honneur de son grand-père et de l’un des meilleurs souvenirs qu’il garde de lui, Pulisic a fait tatouer la reine, pour lui la meilleure pièce du jeu car elle est “polyvalente, puissante et peut être déplacée n’importe où”.

« C’est mon grand-père qui m’a appris à jouer quand j’étais plus jeune. C’était loin de leur niveau et j’aurais aimé jouer plus, mais je suis content de l’avoir partagé. C’est un souvenir qui me tient à coeur. C’est pourquoi le tatouage est si spécial pour moi.” a admis le jeune joueur.