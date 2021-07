“Je pensais que je pouvais gagner”

15/07/2021 à 18:34 CEST

.

L’Espagnol Enric Mas Il a assuré qu’il croyait avoir des options pour la victoire d’étape lorsqu’il a attaqué à moins d’un kilomètre du but de Luz Ardiden, mais a reconnu que ceux qui venaient de derrière étaient plus forts.

“J’ai cru à la victoire quand j’ai attaqué et le réalisateur m’a dit que je partais parce que les autres ont commencé à se regarder, mais ça n’a pas duré longtemps (…) J’ai essayé, je pensais qu’ils allaient se regarder , mais dès que j’ai baissé un pignon est venu pour moi”, a reconnu le cycliste Movistar.

Suite, qui la veille au Col du Portet a laissé le temps aux favoris et a abandonné les options pour monter sur le podium, était satisfait de sa performance aujourd’hui, alors qu’il était quatrième derrière les trois plus forts du Tour. “Je pense que c’est ma place. J’ai échoué deux jours, j’ai eu deux mauvais jours et ils ont été les plus importants”, a déclaré le coureur majorquin.

Sixième au général, en l’absence du contre-la-montre samedi prochain, Suite Il a assuré qu’il n’était pas satisfait de sa performance : « Je suis venu chercher le podium, je suis sixième, je ne suis pas satisfait. Maintenant, il faut finir, il y a encore des jours difficiles, et préparer la Vuelta du mieux possible. “

Suite il jugeait “normale” la supériorité du Slovène Tadej Pogacar et qu’il tentait de remporter l’étape malgré le fait qu’il ait quasiment assuré le maillot jaune à Paris. “Lo hace por el equipo, que le hace un trabajo muy bueno y él quiere dar esa recompensa. Cuantas más etapas pueda ganar, mejor para él y para el equipo”, dijo el ciclista en referencia al reparto de los premios económicos entre los componentes Équipe.