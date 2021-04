“Je pensais que la Super League était une blague”

22/04/2021 à 16:09 CEST

Carlo Ancelotti, L’entraîneur d’Everton, a assuré qu’il avait pris l’annonce de la Super League comme s’il s’agissait d’une blague et a déclaré qu’il était impossible que ce projet se poursuive.

“Ma première réaction? J’ai dit qu’ils plaisantaient, ça devait être une blague”, a déclaré l’Italien lors d’une conférence de presse avant le match de vendredi contre Arsenal.

“C’est une blague parce qu’il y a quelques semaines, ils m’ont posé des questions à la télévision à ce sujet et j’ai dit que cela ne pouvait pas arriver parce que c’était impossible. La culture européenne du sport est différente de celle américaine, pas parce qu’ils ont tort et nous ne le sommes pas. , c’est que les gens et la culture sont différents », a-t-il ajouté. Ancelotti.

“En Amérique, le sport est davantage compris comme un divertissement, mais en Europe, nous vivons avec la passion du résultat. Maintenant, le football est le sport et les affaires, mais il faut tenir compte des deux choses”, a-t-il déclaré.

Ancelotti Il a assuré que les douze équipes fondatrices se sont trompées car “elles n’ont pas tenu compte de l’opinion des joueurs, des entraîneurs et des supporters”.