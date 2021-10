« Je pensais que Leo Messi finirait sa carrière au Barça »

22/10/2021

Ronaldinho Il est revenu à Paris, la ville qui l’a accueilli lorsqu’il a débarqué en Europe depuis le Brésil. Pour lui PSGRonnie est une légende du club et ses fans le lui font savoir quand ils ont acclamé son nom lors du match de Ligue des Champions entre PSG et Leipzig. Ronaldinho dans une déclaration au média français Le Parisien a assuré qu’il était très heureux du traitement qu’il a reçu : « Voir les gens heureux et recevoir toute leur chaleur était formidable. Ça fait du bien de savoir que ce que j’ai fait ici est encore dans la mémoire des fans. »

Ronaldinho, surpris par la signature de Messi

Ronaldinho a également évoqué les trois grandes stars du PSG, Messi Neymar et Mbappé. L’ancien footballeur considère Ney et Leo comme de grands amis : « Nous jouons ensemble et nous sommes amis. Ce n’est pas une histoire d’idoles et de fans, nous sommes de bons amis. Chaque fois qu’on se voit, c’est un moment très spécial. » Interrogé par Messi, Ronaldinho a exprimé sa surprise à la signature de l’Argentin au PSG : « Je suis très heureux de le voir là où j’ai commencé en Europe. Ce n’est pas quelque chose que je pensais voir. Je pensais que Messi finirait sa carrière au Barça. C’était une belle surprise pour moi. »

De plus, Ronnie n’a pas tardé à défendre son compatriote : « Je pense qu’au Brésil, ils savent qu’il est le meilleur joueur aujourd’hui. Quand les choses vont bien, tout est correct, mais quand les choses vont mal, il y a plus de pression sur lui.« . Le joueur brésilien a été durement critiqué pour ses piètres performances en ce début de saison, où il a inscrit 2 buts et donné 1 passe décisive en sept matchs, des chiffres qui sont loin de ce que l’on attend d’un joueur du niveau de Neymar. .

Mbappé, futur Ballon d’Or

Ronaldinho a aussi eu des mots pour Mbappé, qu’il considère comme un joueur de grande qualité et à qui il prédit un bel avenir : « C’est un joueur qui donne envie de voir. Il a de la vitesse, des dribbles… J’adore le voir. Un jour tu auras un Ballon d’Or« .

Ronaldinho était un joueur du PSG entre 2001 et 2003 lorsqu’il a signé pour Barcelone, suivant ainsi le chemin inverse vers Neymar et Messi, qui a commencé sa carrière à Barcelone pour signer plus tard pour le PSG, dans le cas du Brésilien, grâce au transfert le plus cher de l’histoire.