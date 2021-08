Le nageur de l’équipe GB Hector Pardoe a été contraint de se retirer du 10 km Open Swim après une horrible blessure à l’œil qui lui a fait craindre le pire.

À seulement quelques kilomètres de la course aux Jeux olympiques de Tokyo, Pardoe a été touché par un coude égaré alors qu’il se battait pour la position.

Pardoes a mené une interview après la course avec une serviette collée sur son œil

L’affrontement a enlevé les lunettes de son visage, mais le Britannique craignait d’avoir perdu encore plus alors qu’il demandait frénétiquement aux sauveteurs : « Mon œil, mon œil – ça va ?

Il a admis qu’il craignait que son œil soit TOMBE et, comme son entourage ne lui a pas offert de réponse adéquate, il a choisi de se retirer et de vérifier les dommages.

« Ce n’était pas vraiment ce à quoi je m’attendais depuis le départ », a expliqué Pardoe après la course.

« Je suis parti très vite de l’avant, des conditions très chaudes auxquelles je ne suis pas habitué. Je n’ai jamais couru dans des eaux aussi chaudes.

«J’ai commencé à paniquer quand j’étais derrière, je pouvais voir que toute chance de top cinq, top six était terminée. J’essayais de le sécuriser autant que possible, je n’ai pas obtenu le top 10. J’ai bien fait de rattraper le groupe, je me sentais bien, je m’y suis remis.

La blessure de Pardoe n’avait pas l’air bien après la course

Pardoe était de bonne humeur après avoir été rafistolé

« Dans mon dernier tour, j’ai pris un coup de coude au visage – je pensais que j’avais perdu mon œil.

« Mes lunettes se sont complètement détachées. J’ai toujours espéré que si je me blessais comme ça, je pourrais finir la course – mais mes lunettes sont tombées et je n’ai même pas pu les récupérer.

« Je ne voyais rien, je pensais que mon œil était tombé dans l’eau. Je me suis approché des sauveteurs et j’ai dit : « Mon œil, mon œil ! C’est OK?’ Ils ne me donnaient pas un avis très décisif et j’ai dû sortir après ça.

Totalement brutal… Le Britannique @hector_pardoe a dû se retirer du marathon olympique de natation masculin (10 km en eau libre) très près de la fin après avoir reçu un coup à l’avant-bras dans l’orbite ! Méchant… surtout qu’il portait des lunettes de natation ! Gros effort jusque là ! pic.twitter.com/3ODAh0LZab – Andy Jameson (@Andyjamesonswim) 4 août 2021

« C’est bon, ils vont juste me recoudre au village olympique. Ça saignait de partout.

Au final, la course a été remportée par l’Allemand Florian Wellbrock.

L’argent a été remporté par le Hongrois Kristof Rasovsky, tandis que l’Italien Gregorio Paltrinieri a remporté le bronze.

