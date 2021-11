« Je pensais que nous sortirions avec plus de jus »

Les Detroit Pistons auraient pu découvrir à quel point ils sont loin d’être des prétendants si Golden State s’adaptait à la plupart de leurs habitués vendredi.

Les Warriors ont accompli cela avec leur équipe « B » sur le terrain.

De nombreux fans sont venus voir Stephen Curry et Draymond Green. À la place, ils ont eu une forte dose d’anciens vedettes du Michigan, Jordan Poole et Andrew Wiggins, mais c’était quand même suffisant pour battre l’équipe locale 105-102.

À l’occasion du 17e anniversaire de la « Malveillance au palais », nous avons eu le « Diss Day au LCA ».

Curry, Green et d’autres joueurs de rotation de Golden State se sont absentés avec des problèmes mineurs lors du deuxième match consécutif. Les Warriors ont essentiellement dit qu’ils n’avaient pas besoin de leurs étoiles pour battre les Pistons – et ils avaient raison.

L’entraîneur des Pistons, Dwane Casey, a déclaré avant le match que son équipe devrait se sentir lésée par le fait que les Warriors (14-2) tenaient autant de leur noyau.

Le gardien des Detroit Pistons Frank Jackson (5) s’accroupit après que son tir égalisateur à la fin du quatrième quart-temps contre les Golden State Warriors se soit fait entendre à Little Caesars Arena.

« Cela devrait nous déranger un peu en tant que concurrents », a-t-il déclaré.

Cela n’a pas assez dérangé son équipe. La première unité a pris un retard de 17-4 dans les six premières minutes. Cela s’est essentiellement répété au troisième trimestre, lorsque Golden State a étiré un avantage de cinq points à la mi-temps en un écart de 16 points.

« Notre début du troisième quart a été décevant », a déclaré Casey. « Je pensais que nous allions sortir avec plus de jus, et ils sont sortis avec des armes en feu. »

Le seul joueur des Pistons avec la main chaude toute la nuit était le gardien de réserve Frank Jackson, qui a marqué un sommet de 27 points. Mais Jerami Grant et Jackson ont raté des tirs à égalité potentiels à 3 points lors de la possession finale.

« C’était fou », a déclaré Jackson, qui a marqué cinq points à 3 points. « C’était en fait le meilleur que j’ai pris toute la nuit. »

Les Pistons (4-11) sont tombés dans une ornière avec une victoire et une défaite au cours des six derniers matchs. Cela pourrait aider dimanche lorsque les Lakers de Los Angeles viendront en ville, mais ce sera une autre longue saison si réunir deux victoires devient un exploit monumental.

« Nous sommes tous un peu frustrés », a déclaré la recrue Cade Cunningham, qui a récolté 19 points, six rebonds et six passes décisives. « Nous voulons tous concourir, nous voulons tous gagner. Plus que tout, vous voulez quitter l’arène à la fin de la soirée avec une victoire. Nous avons gagné, sommes revenus et avons perdu. Nous avons gagné, sommes revenus et avons perdu. C’est frustrant. Maintenant, nous essayons de franchir la prochaine étape consistant à être cohérents… et à enchaîner quelques victoires. »

Le centre des Detroit Pistons, Isaiah Stewart, grimace sur le sol après un match lors de la seconde moitié d’un match de basket de la NBA contre les Golden State Warriors, le vendredi 19 novembre 2021, à Detroit. Stewart a été aidé hors du terrain.

Ce sera encore plus difficile si le centre de deuxième année Isaiah Stewart rate certains matchs ou ne peut pas sauter aussi facilement. Stewart a roulé sa cheville droite, comme il l’a fait pendant l’été avec l’équipe US Select, tout en essayant de bloquer une tentative de layup de Kevon Looney dans la première minute du troisième quart.

Sans Stewart, les Pistons ont été dépassés par les Warriors épuisés 48-35. Les Pistons sont déjà privés de la réserve de premier plan Kelly Olynyk, qui ne reviendra probablement pas avant 2022 en raison d’une blessure au genou.

Cunningham a laissé entendre que Stewart se sentait mieux par la suite, bien que les entorses à la cheville soient difficiles.

« C’est toujours inconfortable à voir », a déclaré Cunningham à propos de Stewart se tordant de douleur sous le panier. « Isaïe fait tellement pour nous. Il apporte tellement d’énergie, tellement de passion. Avec sa chute, nous devons essayer de le faire sortir de nous-mêmes pour correspondre à ce qu’il nous apporte habituellement. C’est dur à faire. Je suis content qu’il se sente bien de revenir bientôt sur le terrain.

Les Pistons en général se sentiront beaucoup mieux chaque fois qu’ils comprendront ce que c’est que d’avoir une séquence de victoires.

Cet article est paru à l’origine sur Detroit Free Press: les Detroit Pistons déçoivent après l’ouverture du diss des Warriors avec un plat