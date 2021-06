Je pensais que tout me donnait la piqûre. Il s’avère que je suis juste gay .

Nous avons tous eu le coup à un moment ou à un autre. C’est une expérience universelle à laquelle nous ne pouvons pas échapper et que vous vouliez l’admettre ou non, nous avons tous aussi donné la piqûre à quelqu’un. Mais alors que j’avais l’habitude de penser qu’absolument tout sur les hommes me faisait mal, je ne savais pas que c’était en fait parce que je n’étais pas attiré par eux en premier lieu.

Quand j’avais l’habitude de sortir avec des hommes, il est juste de dire que j’ai eu plus de mal que la personne moyenne. Mais au lieu de déballer le fait que j’étais lesbienne, je l’ai simplement balayé sous le tapis et j’ai continué à être repoussé par chaque homme que j’ai croisé.

Les filles ont partagé leurs expériences de se faire niquer et c’est votre truc classique comme un homme portant un pantalon de contrebande ou regardant trop intensément son vagin pendant les rapports sexuels. Mais j’aurais le coup si facilement et ce serait pour des choses vraiment insignifiantes. Une fois, j’ai complètement fantôme un homme parce qu’il tenait sa paille du bout des doigts avant de prendre une gorgée de sa boisson. D’autres fois, tout ce qu’il avait à faire, c’était de m’envoyer un double message et j’aurais la piqûre.

Mes amis plaisantaient sur le fait que j’étais trop pointilleux ou tout simplement pas assez mature pour une relation, mais en réalité, je n’avais aucun intérêt pour les hommes avec qui je sortais. Ce n’était pas parce qu’ils étaient « ringards » ou quoi que ce soit d’autre, je n’étais simplement jamais attiré par eux en premier lieu et c’est la différence.

Je n’ai même pas diverti le fait que j’étais gay, j’ai juste copié mes potes qui ont refilé des hommes pour de vraies raisons. À cause de cela, j’étais vraiment confuse et je pensais que je ne finirais jamais dans aucune sorte de relation. Puis le sou est finalement tombé quand j’ai eu des relations sexuelles avec un homme pour la première fois, et j’ai ressenti quelque chose.

Ne vous méprenez pas, je n’étais pas content de lui. Mais j’ai ressenti une sorte de sentiment « Je ne suis pas à ma place ici ». Vous savez quand vous ne vous sentez pas à votre place en public et que tout le monde vous regarde ? C’était comme ça. C’était quand même une bonne chose. J’en avais vraiment besoin parce qu’un changement majeur dans mon identité a rapidement suivi et je savais que je n’étais pas censée être avec des hommes de cette façon.

J’ai réalisé, comme tant d’autres femmes queer, que j’étais victime de l’hétérosexualité obligatoire qui m’a fait croire que j’étais attirée par les hommes alors que je ne l’étais pas si manifestement.

L’hétérosexualité obligatoire, ou comphet, est l’idée que l’hétérosexualité est imposée par le patriarcat. C’est un terme qui est généralement utilisé dans les cercles lesbiens et qui fait référence au moment où une lesbienne est amenée à penser qu’elle est attirée par les hommes. Les hommes homosexuels peuvent également en faire l’expérience, mais ce n’est généralement pas dans la même mesure.

Les pressions sociales m’ont fait me forcer à sortir avec des hommes et à perdre ma vie entière à pratiquer l’hétérosexualité. Tant de femmes et d’hommes homosexuels sont confrontés à des problèmes chaque jour et pour beaucoup d’entre eux, le coming out n’est même pas une option.

Si vous travaillez toujours sur votre sexualité ou si vous pensez que vous pourriez vous identifier à tout ce dont j’ai parlé, ce qui aide de nombreuses lesbiennes à comprendre et à réaliser qu’elles ne sont pas réellement attirées par les hommes, c’est de lire le master doc lesbien « Manifeste lesbien ».

Le manifeste lesbien a été créé en 2018 par un utilisateur de médias sociaux appelé Angeli Luz sur Tumblr. Il s’intitule « Suis-je lesbienne ? » et agit comme une feuille de route pour les femmes qui remettent en question leur identité sexuelle. Le document est divisé en plusieurs chapitres tels que « Comment savoir si je suis lesbienne ? » et « Sentiments contradictoires à propos des hommes ». Chaque chapitre vise à vous aider à déterminer si vous êtes attiré par les hommes simplement à cause de la société, plutôt que de faire partie intégrante de votre sexualité.

Vous pouvez lire le manifeste lesbien ici.

