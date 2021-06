“Je pensais qu’en MLS je pouvais jouer avec une cigarette dans la bouche”

in

16/06/2021 à 10h16 CEST

Gonzalo Higuaín vit une nouvelle vie à l’Inter Miami de David Beckham. Loin des terrains de jeu européens, l’Argentin finalise ses dernières saisons de football dans une ligue mineure comme la MLS. Il croyait qu’il marquerait et qu’il serait différentiel presque sans avoir à transpirer, mais la ligue américaine n’est pas comme le pensait Higuaín.

“En Europe, je ne pouvais pas trouver la sérénité en dehors du football, Buffon m’a dit que quand je ne sentirais plus le feu à l’intérieur, il serait temps de changer. Je pensais que je viendrais ici et jouerais avec une cigarette dans la bouche et à la place c’est difficile .” La MLS est une ligue difficile. J’ai appris que c’est similaire au football italien”, a indiqué dans ‘Bobo TV’.

De plus, l’Argentin a également eu le temps de parler de sa relation footballistique avec Cristiano Ronaldo et Léo Messi, deux de ses meilleurs alliés sur le front offensif au cours de sa carrière professionnelle.

“J’ai eu la chance de jouer avec les deux. Ils sont à un niveau si élevé qu’il faut s’adapter à eux pour les servir. Avec Messi et Ronaldo à vos côtés, vous avez au moins 3 ou 4 situations de but par match si vous êtes intelligent et les comprendre. C’était un privilège pour moi », a-t-il déclaré.