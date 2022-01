« Je pensais qu’il démissionnerait ou se ferait vacciner »

01/05/2022 à 11:14 CET

Toni Nadal a été surpris par la participation présumée de Novak Djokovic à l’Open d’Australie et cela a été révélé dans sa chronique d’opinion à El País, où il a donné son avis sur l’exemption médicale qui semble être accordée à Novak Djokovic et que cela lui permettrait de jouer l’Open d’Australie. L’entraîneur assure que la situation l’a surpris et fait allusion aux intérêts concernant la participation du Serbe.

« Je dois avouer que jusqu’à l’annonce de mardi, je pensais que le joueur serbe renoncerait à participer au tournoi, ou que le vaccin serait inoculé », dit-il. Toni Nadal.

Le technicien affecte également la vie privée des Djokovic, qui n’a pas annoncé s’il a ou non été vacciné : « Il est entendu que si vous avez demandé et obtenu une dispense, c’est parce qu’ils n’auront administré aucune des préparations autorisées. »

Et fini Nadal exprimant sa confiance que le Serbe sait ce qu’il fait : « Il y a près de six millions de personnes qui ont perdu la vie à cause de ce foutu virus et de nombreux autres millions qui ont reçu le vaccin. Je veux penser que Novak il n’est pas étranger à tout cela et il dissipera les doutes en signe de sensibilité et de compréhension humaines. »