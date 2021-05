“Je pensais qu’il faudrait 4 courses pour être à 100% mais ce sera plus”

27/05/2021 à 11h58 CEST

Le magazine américain Racer recueille quelques déclarations intéressantes de Fernando Alonso dans lesquelles le pilote asturien, double champion du monde en 2005 et 2006, admet que son retour en Formule 1 lui coûte plus qu’il ne le pensait. “”Je pensais que dans trois ou quatre courses je serais à 100% et maintenant je pense qu’il me faudra huit ou neuf“, prévient Alonso, qui a subi à Monaco un coup dur au moral après s’être qualifié à la 17e position et à la 13e place, hors des points.

«Maintenant, j’aime les choses qui étaient la pire partie du week-end. Honnêtement, je pense que la joie et l’excitation sont probablement plus grandes que ce à quoi je m’attendais. J’apprécie la préparation, les réunions de préparation de la voiture et chaque retour. du temps sur la piste, mais aussi en dehors de la piste, j’aime plus que par le passé et je suis surpris parce que vous ne pouvez pas planifier ce que vous allez ressentir à votre retour », explique-t-il. Alonso.

Cependant, Fernando Il admet qu’il ne s’attendait pas à ce que cela lui coûte autant de serrer 100% de la voiture. “Ensuite, en ce qui concerne le pilotage et les résultats, j’ai peut-être trouvé cela un peu plus difficile que je ne l’avais prévu. Non pas que je prenais pour acquis que les résultats viendraient automatiquement. Je savais qu’il fallait de la préparation, des heures dans le simulateur et le Test de Bahreïn et d’Abu Dhabi, auquel je m’attendais, mais Je souffre encore pour tirer le meilleur parti du potentiel de la voiture“.

L’Asturien de 39 ans insiste sur le fait qu’il n’est pas revenu en Formule 1 pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu’il a vu que c’était la meilleure opportunité de continuer à conduire comme il l’entend: “Il ne s’agit pas de prouver quoi que ce soit. J’étais déjà assez satisfait de ma carrière en Formule 1, mais j’aime beaucoup la course. J’ai découvert cette passion en sortant de la Formule 1, je me suis un peu surpris de la nécessité d’avoir un volant entre les mains. Même après deux week-ends libres à la maison, je préparais une course de karting ou quelque chose comme ça parce que j’avais besoin de conduire », dit-il.

“Alors quand j’ai fini ma participation au Dakar, j’ai eu la possibilité de revenir en Formule 1. J’ai étudié d’autres catégories, mais je pense que la Formule 1 était la seule en assez bonne santé après la pandémie, qu’elle peut assurer un championnat compétitif et courses et week-ends avec une certaine normalité, c’était donc la motivation après mon retour: l’amour de la course et de la Formule 1 », conclut-il Alonso.