« Je pense beaucoup à ça »: Pelosi dit qu’elle parle aux gens de fantasmes où elle « dirigait le monde »

Au cours des remarques préparées lors de la session de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN à Lisbonne, au Portugal cette semaine, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (D-CA), a fait la révélation spontanée à l’auditoire que les gens lui demandaient ce qu’elle ferait si elle « dirigeait le monde », et que elle « pense beaucoup à ça ».

« Encore une fois, je-en fait, quand les gens me demandent, ‘si vous gouverniez le monde, que feriez-vous une chose’, » balbutia Pelosi. « Je pense beaucoup à ça, euh [unintelligible]. «

Pelosi a fait la une des journaux cette semaine pour avoir fui un service de masse à Rome, en Italie, après que des citoyens ont protesté contre les passeports vaccinaux à plusieurs kilomètres de là :

Nancy Pelosi et son mari Paul Pelosi Sr. ont été contraints de fuir la messe samedi à Rome à la suite d’un « incident de sécurité » résultant d’une manifestation contre les passeports anti-vaccin dans la région. Les deux ont rencontré le pape François deux jours auparavant.

La présidente de la Chambre et démocrate pro-avortement Nancy Pelosi a été forcée de fuir la messe samedi à Rome en raison d’un « incident de sécurité » résultant d’une grande manifestation de passeport anti-vaccin qui se tenait à proximité de l’église Saint-Patrick, selon des rapports de le Registre national catholique. Au moment de l’incident, Pelosi était accompagnée de son mari Paul Pelosi.

« La présidente de la Chambre Nancy Pelosi et son mari ont quitté la messe dans une église de Rome samedi en raison d’un » incident de sécurité « , a déclaré le recteur de l’église. « Vous avez probablement entendu ou vu l’agitation. Malheureusement, je suppose qu’il y a eu un incident de sécurité et, malheureusement, la Présidente Pelosi et son mari ont dû partir… Elle allait faire notre deuxième lecture aujourd’hui, mais bien sûr, sa sécurité est la plus importante.