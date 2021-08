in

Les trois médaillés de Tokyo 2020 font partie du meilleur circuit du monde, le PGA nord-américain, et malgré des absences notables, le golf a été à la hauteur de son statut olympique. Rory McIlroy est arrivé aux Jeux olympiques sans s’attendre à de grandes choses et repart avec “une grande expérience”.

Le golfeur nord-irlandais a cédé au bris d’égalité pour la médaille de bronze, “C’est dommage de partir d’ici sans prix. Il ne s’était jamais battu aussi fort pour terminer troisième d’un tournoi. Se battre pour une médaille a été une grande expérience», a-t-il assuré.

Sept joueurs ont participé au play-off, quelque chose que l’Irlandais du Nord n’avait jamais connu auparavant, “lTout ce qu’il avait fait était un bris d’égalité à quatre. Le dimanche était quelque chose de différent et je l’ajoute aux expériences vécues ici ces jours-ci”.

Selon les mots de McIlroy lui-même, ces jeux l’ont marqué bien plus qu’on ne le pensait au départ. “J’ai fait quelques commentaires avant de participer aux Jeux qui étaient irrespectueux et impulsifs. Je suis très excité pour tout ce que j’ai vécu cette semaine et je veux vraiment répéter à l’avenir», a-t-il avoué.

« Honnêtement, j’ai ressenti des choses totalement différentes de ce à quoi je m’attendais. Comme je l’ai dit, je pense déjà à Paris 2024. Je veux gagner une médaille olympique ».

Aucun argent n’est remis aux champions aux Jeux olympiques, et l’expérience était similaire aux tournois amateurs. “Cela a rappelé de bons souvenirs. C’était comme si nous revenions au bon vieux temps où nous ne jouions pas pour de l’argent. C’était bien et j’ai beaucoup apprécié» expliqua-t-il avec nostalgie.

Aux Jeux de Paris 2024, le tournoi de golf se jouera sur le parcours du Golf National, des installations qui ont déjà accueilli la Ryder Cup 2018.