« Je pense honnêtement » – Ferdinand tacle Neville avec une énorme réclamation pour le sac de Solskjaer

Rio Ferdinand a doublé ses affirmations selon lesquelles Ole Gunnar Solskjaer doit être limogé si Manchester United veut passer le cap – et a défendu son droit d’exprimer son « opinion honnête ».

United affrontera un match massif à Watford samedi dans un match qui pourrait s’avérer crucial pour leur saison. Une série d’une victoire en six matchs les a laissés à la dérive dans la course au titre de Premier League. Et sans les exploits de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions, ils seraient également confrontés à une élimination précoce en Europe.

Heureusement pour Solskjaer, nos prédictions leur donnent au moins un pourboire pour un peu de répit à Vicarage Road.

La pression s’est apparemment intensifiée sur Solskjaer cette saison après un gros été de dépenses. Les arrivées de Ronaldo, ainsi que Raphael Varane et Jadon Sancho ont certainement suscité des attentes.

Un domaine du terrain que United n’a pas abordé était le milieu de terrain central. Ainsi, les rapports de samedi matin affirment United est sur le marché pour signer un Uruguayen de 60 millions de livres sterling dans ce qui pourrait s’avérer un dernier coup de dés de Solskjaer.

Cependant, Ferdinand a fortement insisté sur le fait que Solskjaer doit être retiré du siège des États-Unis de toute urgence.

Ces commentaires ont cependant suscité de vives critiques de la part de son collègue et ancien coéquipier de United, Gary Neville. Il a frappé Ferdinand et d’autres experts qui appellent Solskjaer à perdre leur emploi.

Ferdinand a cependant défendu son droit d’exprimer son opinion – et est catégorique sur le fait qu’un changement est nécessaire si United veut s’améliorer.

« Nous sommes tous prompts à parler de joueurs, [saying] les joueurs devraient être par la fenêtre, ne devraient plus jamais porter le maillot, donc ça doit être la même chose pour les managers », a déclaré Ferdinand sur BT Sport.

« Je ne dis pas que j’aime dire qu’un manager devrait perdre son emploi, je dis juste que les choses ne vont pas bien. Et peut-être qu’il doit y avoir un changement si vous voulez améliorer les choses.

« Je pense que c’est juste une évaluation honnête des choses et c’est ce pour quoi je suis payé, c’est donner une évaluation honnête – que ce soit des amis, d’anciens coéquipiers ou des personnes que je ne connais pas, je les traite tous de la même manière. »

Ferdinand défend sa demande de licenciement de Solskjaer

En réponse aux affirmations de Ferdinand, Neville a déclaré : « Quand je vois un autre expert réclamer un limogeage, je recule. Mon estomac se retourne », a déclaré Neville au Daily Mail, réitérant que plaider pour un limogeage n’est « pas mon style ».

« Ma ligne est franchie avec ça. Peut-être que leur ligne est à un endroit différent.

Interrogé sur le fait d’aller à contre-courant et de demander le limogeage de Solskjaer, Ferdinand a défendu son droit d’exprimer son opinion.

« Chacun gère les situations différemment et je pense que vous devez respecter cela », a déclaré Ferdinand.

«Je respecte le fait que les autres ont des façons différentes de faire les choses. Leurs opinions et leur approche de cette situation sont différentes. Mais c’est la vie et dans tous les domaines, c’est la même chose.

«Je le vois comme je le vois et je le maintiendrai. Je suis très à l’aise et confiant pour dire ce que je veux dire.

