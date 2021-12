« Je pense laisser les stewards tranquilles », déclare Sebastian Vettel après la controverse finale

Sebastian Vettel dit que le travail des commissaires sportifs est « assez difficile comme il l’est » et qu’il faut les laisser prendre leurs décisions comme bon leur semble.

Les commissaires sportifs ont été de plus en plus surveillés au fur et à mesure que la saison progressait, avec une multitude de grandes décisions devant être prises au cours de l’année concernant la course au titre – y compris après que Lewis Hamilton et Max Verstappen se soient écrasés à Silverstone et Monza, et dans leurs combats au Brésil et en Arabie saoudite.

Leurs décisions ont divisé les opinions dans tout le paddock cette saison, et leur décision de ne pas forcer Hamilton à donner la tête à Max Verstappen après avoir pris des mesures d’évitement contre son rival du championnat lors du premier tour à Abu Dhabi.

Réflexions sur ce qui aurait dû se passer entre Lewis et Max dans le premier tour ?#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Mais le quadruple champion du monde Vettel pense qu’ils doivent être relâchés lorsqu’ils prennent leurs décisions, étant donné le «côté humain» impliqué.

« Tout le monde a un avis, je pense laisser les commissaires tranquilles, c’est déjà assez dur comme ça », a déclaré le pilote Aston Martin, cité par The Australian.

« Idéalement, nous aimerions plus de cohérence, mais il y a aussi un côté humain, il est donc probablement difficile de bien faire les choses à 100%, mais cela doit être notre objectif, nous devons donc voir ce que nous pouvons améliorer.

«Mais je ne pense pas que cela ait été mieux ou pire que par le passé, à l’exception des amendes pour réprimandes, en termes d’argent, c’est tout simplement inutile; Je pense que cela semble stupide de demander 10 000, 15 000, 25 000… J’aimerais voir le reçu ce qui se passe avec l’argent.

Hors de la salle des commissaires, le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a été critiqué pour la façon dont la fin du combat pour le Championnat du monde a été gérée, avec des accusations selon lesquelles la fusillade du dernier tour a été organisée, Lando Norris affirmant que la décision a été prise. pour la télévision » et le drame qui s’ensuit.

Mercedes a protesté contre le résultat de la course après avoir affirmé que la FIA avait enfreint ses propres règles concernant les voitures doublées dépassant la voiture de sécurité, certains pilotes étant autorisés à le faire pour éliminer quiconque entre Hamilton et Verstappen avant le dernier tour – mais ces appels ont été rejetés.

Verstappen a dépassé le pilote Mercedes pour remporter la victoire en course et son premier championnat du monde.