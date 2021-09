Je pense qu’Apple avait raison de débrancher un dongle Apple TV bon marché

Il est clair au cours des dernières années qu’Apple s’est fortement investi dans les services. D’Apple Music à Apple News+, Fitness+ et même le prochain iCloud+, la pléthore de modules complémentaires payants d’Apple s’est étendue et les services continuent de représenter une part toujours croissante des résultats d’Apple chaque trimestre.

Apple TV+ est probablement le service le plus en vue d’Apple après Music avec sa gamme de programmes originaux étoilés et, selon des rapports récents, 40 millions d’abonnés, dont la moitié paieraient désormais pour le service.

De l’extérieur, il est évident qu’Apple souhaitait que l’application Apple TV apparaisse sur autant d’appareils de streaming que possible afin de proposer le service au plus grand nombre possible de clients payants potentiels. Apple TV + peut désormais être consulté sur le Web, sur les consoles de jeux, les décodeurs des concurrents et même les téléviseurs intelligents eux-mêmes, le tout sans acheter un seul matériel de Cupertino.

Des dongles Apple TV à bas prix existent déjà, mais ils ne sont tout simplement pas fabriqués par Apple.

La nécessité de faire évoluer la base d’abonnés d’Apple TV + a conduit de nombreuses personnes à se demander pourquoi le matériel Apple TV est resté si longtemps sans mise à jour et pourquoi, lorsqu’il a été actualisé cette année, Apple a choisi de ne pas opter pour un bâton de streaming moins cher pour rivaliser avec des goûts de Roku et Amazon.

Il s’avère qu’un dongle Apple TV abordable a été envisagé et soutenu par l’ancien vice-président d’Apple Timothy Twerdahl, avant que les directeurs marketing Greg Joswiak et Phil Schiller ne l’abattent. Extrait du rapport de The Information :

« Ils ne voulaient pas qu’Apple se lance dans la fabrication d’appareils bon marché et à faible marge, et ils craignaient que le fait d’y apposer la marque d’Apple ne ternisse sa réputation de fabricant de produits haut de gamme. En fin de compte, Apple a décidé qu’il était à l’aise de développer un app pour Apple TV+ qui fonctionnait sur des produits matériels de Samsung, Roku, Amazon et d’autres, même s’ils étaient relativement peu coûteux.”

Bien que ce ne soit probablement pas une opinion populaire, je pense que les instincts de Joswiak et Schiller étaient corrects ici et qu’un dongle Apple TV bon marché n’aurait pas été le bon appareil à fabriquer pour Apple ou pour les clients Apple.

Apple n’a pas besoin de fabriquer des dongles Apple TV à bas prix car ils existent déjà – ils ne sont tout simplement pas fabriqués par Apple.

Si vous pensez aux choses qu’Apple aurait sacrifiées pour accéder à un dongle Apple TV sur le marché inférieur à 50 $ ou même inférieur à 100 $ tout en maintenant une faible marge – des choses comme HDR, Dolby Atmos, la possibilité d’être un hub HomeKit, la puissance assez pour prendre en charge les jeux Apple Arcade intensifs et la nouvelle télécommande Siri Remote – le produit final n’est probablement pas trop éloigné des appareils de streaming de Roku, Amazon et autres.

Quand il peut créer une application Apple TV pour ces appareils, pourquoi s’embêterait-il à rivaliser sur du matériel à faible marge ?

Avec autant de clés de diffusion en continu et les meilleurs téléviseurs pour Apple TV dotés de fonctionnalités telles que AirPlay 2 et HomeKit, il est encore moins logique pour Apple d’essayer d’occuper un port HDMI alors qu’il pourrait plutôt consacrer ce temps et ces ressources à s’assurer que l’Apple TV l’application et le service Apple TV+ sont devant autant de globes oculaires que possible.

Autant j’aimerais payer moins pour l’Apple TV, autant ceux qui sont tout-en-un sur l’écosystème d’Apple, comme moi, continueront à acheter son matériel de première partie, et à en payer le prix, pour profiter d’une expérience entièrement intégrée. Ceux qui veulent juste regarder quelques émissions TV + peuvent simplement jeter 5 $ Apple par mois et regarder via leur clé Roku ou Samsung TV. Apple gagne dans les deux sens.

Qu’est-ce que tu penses? Apple aurait-il dû rechercher un dongle Apple TV moins cher ou avait-il raison de maintenir le cap avec son matériel haut de gamme ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires.

