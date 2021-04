Je pense que c’est très serré entre Ferrari et McLaren

Carlos Sainz estime que la bataille entre McLaren et Ferrari est «très serrée» suite à un Grand Prix d’Emilie-Romagne prometteur pour les deux tenues.

McLaren a obtenu son premier podium de la saison à Imola grâce à Lando Norris, qui a terminé troisième, tandis que Ferrari a remporté respectivement les quatrième et cinquième places avec Charles Leclerc et Sainz.

Les équipes sont susceptibles de se battre pour le «meilleur de la course» derrière Mercedes et Red Bull, et potentiellement aux côtés d’AlphaTauri, mais semblent avoir une marge décente face à Aston Martin et Alpine à ce stade.

S’exprimant après une autre fin de points lors de sa deuxième course pour Ferrari, Sainz a déclaré qu’il pensait que McLaren avait eu le «dessus» dans les deux premières courses de l’année, mais s’attend à ce que Ferrari soit l’équipe la plus rapide lorsque la saison de Formule 1 arrivera à «Une piste qui nous favorise peut-être».

«Je pense que c’est très serré, honnêtement», a-t-il déclaré. «Il est très difficile de choisir.

«Je pense que la McLaren a ses forces et ses faiblesses. Mais ce qui en fait un combat vraiment sympa, c’est que nous sommes rapides dans des endroits très différents sur la piste et cela en fait une bataille très amusante.

«On aurait dit qu’à Imola, Lando avait fait un très bon travail en exploitant tout le potentiel de la voiture, et il était là tout le week-end, surtout à partir de samedi, et il a fait une bonne course.

«Peut-être qu’ils avaient un peu le dessus ce week-end, et ils ont eu le dessus, un tout petit peu, les deux derniers week-ends, mais dès que nous faisons un très bon week-end et que nous allons sur une piste qui nous favorise peut-être, Je pense que nous pouvons être en avance.