“Je pense que Daniel Ricciardo peut encore revenir, vraiment”

Le commentateur expérimenté de F1 Ben Edwards dit qu’il se sent “déçu” pour Daniel Ricciardo, mais espère qu’il pourra renverser la vapeur en 2021.

Ricciardo a enduré ce qu’il a décrit comme “définitivement” comme son début de saison le plus difficile dans sa carrière en Formule 1, après avoir été largement surpassé par son coéquipier McLaren Lando Norris, parallèlement à ses difficultés à s’adapter à la voiture sous lui.

Mais Edwards, qui a commenté quelques grands prix cette saison après s’être retiré de ses fonctions à temps plein avec Channel 4 au Royaume-Uni cette année, espère voir le Ricciardo d’autrefois se faire remarquer à Spa et au-delà – ajoutant que la pause estivale a peut-être été le moment pour l’Australien de se réinitialiser.

“Je suis déçu pour Daniel… c’est un vrai talent, il est superbe et il a une excellente approche de la Formule 1, donc voir ce qu’il traverse est décevant”, a déclaré Edwards au podcast In The Fast Lane.

« Je pense qu’il peut encore revenir, vraiment, en fait, les prochaines courses après cette pause estivale seront très intéressantes, nous revenons aux premiers circuits conventionnels… Je pense qu’il y parviendra », a-t-il poursuivi.

“Je pense que cette pause estivale pourrait l’aider, il a juste besoin de se refaire un peu, je sais qu’il a le talent pour être capable de livrer et je crois vraiment qu’il peut le faire.”

Daniel Ricciardo après 11 courses : 2020- 78 points

2021- 50 points Les 12 prochaines courses sont extrêmement importantes pour l’Australien👀 #F1 pic.twitter.com/NbEK9sWGCK – PlanetF1 (@Planet_F1) 18 août 2021

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

De l’autre côté du garage McLaren, Norris a été salué comme l’un des pilotes de la saison dans toute la communauté de la Formule 1, ayant marqué plus du double du total de points de son collègue sept fois vainqueur du Grand Prix.

Mais malgré une maturité pour le jeune Britannique en 2021, le commentateur a souligné que Norris avait beaucoup de budget et a gagné des disques avec les meilleures équipes des catégories juniors, mais il a toujours eu le talent derrière lui.

“Franchement, [the] le plus amélioré pour moi [is] Lando », a déclaré Edwards. « C’était intéressant de commenter pour [BBC] Radio 5 Live, je commente avec Jolyon Palmer, qui a évidemment couru en Formule 1 pendant un certain temps.

« Il a également donné des cours à son frère Will, qui a gravi les échelons. Ce que Jolyon m’a dit lorsque Will affrontait Lando dans certains des rangs juniors, il a vraiment impressionné Jolyon.

“Jolyon se tenait à côté de la piste en train de le regarder, de voir exactement ce qu’il faisait dans ces rangs juniors, et il a été totalement impressionné.

“[Lando] grandit en tant qu’homme et il se développe en tant que pilote. Je pense qu’il ne fait aucun doute qu’il a fait un grand pas en avant cette année, et bien sûr, cela frappe Daniel Ricciardo aussi fort que presque n’importe qui.