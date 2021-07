“Je pense que Dennis Schröder n’est pas un ‘laker’, il n’a pas la mentalité”

L’agence libre arrive et Dennis Schröder cherchera son destin en tant qu’agent libre sans restriction après avoir reçu 15,5 millions des Lakers cette saison, une dernière année héritée par transfert d’OKC Thunder. Là, aux côtés de Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander, la garde allemande a disputé une excellente saison 2019-20. Et les Lakers ont vu une excellente option pour attraper une quasi-star pour jouer aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. En route vers le titre de la bulle ils avaient raté des points au-delà de leurs étoiles et une étincelle de création et d’énergie dans les minutes de rotation des gros titres. Schröder, un garde allemand de 27 ans, semblait être une option parfaite pour corriger ces lacunes.

Plus tard, et comme c’est arrivé avec presque tout à LA, les choses ne se sont pas si bien passées dans la pratique. Schröder Il n’a pas joué une mauvaise saison, mais il n’a pas donné ce qu’on attendait de lui avec suffisamment de régularité. Des problèmes avec les protocoles COVID qui ont remis en cause leur responsabilité et une mauvaise fin de la série contre les Phoenix Suns ont fini par envenimer une relation qui avait un autre point de friction avant la fermeture du marché d’hiver. Les Lakers ont offert à Schröder une prolongation du maximum qu’ils pouvaient lui donner à l’époque, 84 millions de dollars pour quatre saisons supplémentaires. Le meneur a refusé et a immédiatement fait partie de l’offre aux Raptors pour Kyle Lowry. Cela ne s’est pas matérialisé non plus.

Plus tard, après le cours, le joueur a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de mauvais sentiments, qu’il comprenait les mouvements que l’équipe avait faits et qu’il voulait de toutes ses forces rester avec les Lakers. Et s’il n’avait pas signé cette juteuse prolongation de 84 millions, c’était parce qu’il voulait, après huit ans en NBA, contrôler sa prochaine étape sur le marché. Pourrait-il jouer assez bien en playoffs et aider les Lakers à faire quelque chose de grand pour remporter un super contrat cet été d’ailleurs ? Oui : mais cela ne s’est pas produit.

Schröder a récolté en moyenne 15,4 points, 3,5 rebonds et 5,8 passes décisives au cours de la saison avec un mauvais tir de 43,7% et 33,5% en triple. Ce dernier, un chiffre clé : après ses 38,5% dans le Thunder la saison dernière, l’Allemand est revenu à des chiffres plus habituels dans sa carrière dans un Lakers qui avait avant tout besoin de tirs extérieurs. Aussi, l’engagement au départ n’a pas aidé car il a toujours donné le sentiment que l’opportunité de mettre Schröder devant les minutes sans LeBron James, dans la deuxième unité, était perdue. Mais ce n’était peut-être pas la solution non plus : Note de -6,6 sans LeBron à côté, qu’Anthony Davis ait joué ou non. La fin était exaspérante. Après la blessure de Davis et avec LeBron loin de 100%, les Lakers avaient beaucoup besoin de Schröder contre les Phoenix Suns… et n’ont eu que très peu : 14,3 points en près de 12 coups de nuit : 40 % au total, 30 % en triples ; Et seulement 2,8 passes décisives pour 1,7 défaites. Dans le cinquième match, avec 2-2 et l’égalité toujours dans l’air, Schröder a été laissé sans marquer avec un 0/9 dans les buts sur le terrain.

Alors Il semble évident que la pièce a mal tourné et qu’il se souvient d’une grande partie de ces 84 millions qu’il a rejetés en mars. Les Lakers pourraient ne pas lui offrir plus de 55-60 millions, selon la presse de Los Angeles. Et dans l’environnement d’équipe Il est bien plus valorisé de faire face aux renouvellements de joueurs comme Alex Caruso, Talen Horton-Tucker ou encore Wesley Matthews. L’avenir de Schröder chez les Lakers peut donc être très compromis … ou il pourrait dépenser beaucoup moins d’argent que prévu.

Pour couronner le tout, Magic Johnson, qui n’est plus lié à la franchise mais est une figure centrale dans tout ce qui l’entoure, a durement critiqué Schröder sur AM570 LA Sports : je ne pense pas qu’il soit un laker. C’est mon avis, rien de plus, je ne sais pas s’il signera un nouveau contrat ou non. Mais Je ne pense pas que j’apporte l’attitude et l’état d’esprit gagnant qui sont nécessaires. Il aurait pu le montrer dans la série contre les Suns, mais il a échoué. Si tu reviens, je te soutiendrai. Je l’encouragerais et tout ça… mais je ne pense pas qu’il soit un lakeur.”