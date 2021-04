“Je pense que j’ai fait un pas en avant important”

22/04/2021 à 20:48 CEST

Rafael Nadal a déclaré jeudi qu’il avait fait “un pas en avant important” dans son tennis après avoir battu Kei Nishikori dans un match serré pour atteindre les quarts de finale de l’Open de Barcelone Banc Sabadell.

«J’ai traversé des moments difficiles contre un joueur de très haut niveau, qui jouait bien, et j’ai pu progresser. Je suis sur la route, je sais quel est le processus et je sais que les choses ne se passent pas du jour au lendemain“, a souligné le onze fois champion à Barcelone après sa victoire par 6-0, 2-6 et 6-2.

Nadal, comme à ses débuts mercredi, a abandonné un set, quelque chose qui voir comme “positif” parce qu’il a joué “peu de tennis compétitif l’année dernière”.

«J’ai besoin de temps sur la piste. J’ai besoin de traverser ces moments sur la piste et dans les deux derniers matchs, je les ai traversés avec la victoire », a-t-il souligné.

L’actuel numéro 3 mondial a déclaré qu’il assume «le défi et la difficulté» de faire face à des moments difficiles sur le court pour retrouver son niveau de tennis en vue du tournoi à domicile et de ceux à venir sur terre battue.

Un adversaire mal à l’aise en quarts de finale

Concernant son match ce vendredi en quarts de finale, l’Espagnol a déclaré que c’est “une occasion de bien rivaliser contre un adversaire difficile” comme c’est le cas. Brit Cameron Norrie, 58e du classement ATP, et qu’il a battu un blessé David Goffin.

“C’est un joueur complet. C’est un joueur qui gagne de nombreux matchs, il a une très bonne attitude sur la piste et est un gagnant. C’est un joueur qui a beaucoup de crédibilité en lui-même et il ne va rien me donner », considéré comme le grand favori sur la terre battue de Barcelone.