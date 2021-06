“Je pense que je peux battre Nadal, sinon, je ne serais pas là”

06/10/2021

Le à 10:29 CEST

Novak Djokovic Il s’est adressé aux médias après minuit après s’être qualifié pour les demi-finales à Roland Garros. Le Serbe a battu l’Italien Matteo Berrettini en quatre sets (6-3, 6-2, 6 (5) -7 (7) et 7-5) et affrontera Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros vendredi à une heure encore à définir par l’organisation.

Le numéro un mondial était très confiant dans ses chances de vaincre Rafa, le “plus grand rival” de sa carrière : “Je pense que je peux gagner, sinon je ne serais pas là. On va avoir une belle bataille.”

Le Serbe considère qu’il arrive au jeu avec un très bon niveau et après quelques semaines de grande qualité sur terre battue. “J’espère pouvoir jouer à un niveau plus élevé que l’an dernier dans les deux premiers sets de la finale. La qualité et le niveau que j’ai depuis trois ou quatre semaines sur terre battue à Rome, Belgrade et ici me permettent d’avoir un bon sentiment et un sentiment positif pour ce match », a-t-il déclaré Novak devant les médias.

Djokovic est l’un des rares, avec Robin Söderling, qui est venu battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Pourtant, le Serbe admet qu’il ne s’agit pas de n’importe quel match : “Ce n’est pas un match comme les autres. Soyons honnêtes, jouer contre Nadal à Paris est le plus grand défi auquel vous puissiez faire face.”

De plus, la pression supplémentaire d’atteindre la demi-finale ou la finale d’un Grand Chelem contre Nadal c’est un ajout ; “Il n’y a rien de plus grand que les étapes finales d’un Grand Chelem. Bien sûr, chaque fois que nous nous affrontons, il y a des attentes et une tension supplémentaire. Les sentiments à l’entrée de la piste sont différents avec lui. C’est précisément pourquoi notre rivalité a Il a été historique dans ce sport. Je me sens très chanceux d’avoir joué avec lui autant de fois. ”