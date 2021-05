“Je pense que je vais jouer à des jeux plus centraux”

05/07/2021

Allumé à 19h30 CEST

Daniel Guillen

Le joueur du Bayern Munich, Lucas Hernandez, s’est montré optimiste personnellement avec les départs de David Alaba et Jérôme Boateng en fin de saison dans une interview pour Canal +: “Avec le départ de David et Jérôme, je pense que je jouerai plus de matchs en tant que défenseur central. C’est une position que j’aime et à laquelle j’ai l’habitude. La saison prochaine sera bonne.”.

Français, qui Il est arrivé au club bavarois à l’été 2019, a assuré que les défaites en Ligue des champions et en DFB Pokal ont été un coup dur et que l’objectif prioritaire est la Bundesliga: “Cela a été compliqué avec notre élimination en Coupe et en Ligue des champions, nous sommes le FC Bayern et nous voulons gagner des titres. Nous avons l’opportunité de gagner la Bundesliga ce week-end et nous serons à 100% pour le faire”.

L’ancien Atlético de Madrid n’a pas vécu une simple adaptation au football allemand, où la saison dernière, il a subi une blessure grave. C’était difficile pour lui d’entrer dans la dynamique de l’équipe, mais il a réussi à se faire une place dans les plans de Flick: «C’est vrai que j’ai pu jouer un peu plus cette saison. Je n’ai pas eu le temps de jeu que je voulais depuis le début. Jouer à des parties consécutives me donne confiance, Cela me montre que je suis en pleine forme et que je suis là“.

Se sentir important avec Nagelsmann

Le Bayern 2021/22 aura un nouveau leader: Julian Nagelsmann. L’actuel manager de Leipzig arrive pour remplacer Hansi Flick et Lucas Hernández l’a félicité: “Nous sommes très motivés, quel que soit l’entraîneur. Nous serons là pour lui. Nagelsmann est un jeune mais déjà très expérimenté. Il est bien connu ici en Allemagne.. “Il a toujours porté ses équipes au plus haut niveau possible, avec Hoffenheim et Leipzig”, a-t-il déclaré.

La centrale, qui Cette saison, il a joué un total de 34 matchs avec le Bayern et a un contrat jusqu’en 2024, espère pouvoir entrer dans l’appel de Didier Deschamps jouer le Championnat d’Europe avec la France.