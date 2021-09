“Je pense que le Bayern devrait envisager de vendre Coman”

in

20/09/2021 à 19:19 CEST

Il ressemble à l’avenir de Kingley Coman sera absent de Munich, alors que la relation de l’ailier français avec le club prend fin le 30 juin 2023. Et en plus du fait que sa rénovation se complique, on ajoute que grandes équipes de la Premier League se cachent.

Le joueur de 25 ans a atterri Prêté par la Juventus à Munich à l’été 2015, mais c’était en 2017 quand a été définitivement fait avec ses services pour 21 millions d’euros. Depuis, l’international a joué 204 matchs sur l’ensemble de la compétition, marquant 41 buts et élever une Ligue des Champions en 2020. À tout cela s’ajoutent six titres de Bundesliga, trois coupes d’Allemagne, une coupe du monde des clubs et finalement cinq Supercoupes Germanique.

Mais cela ne semble pas suffisant pour Christian Nerlinger, ancien directeur sportif de l’équipe bavaroise, qui voulait parler de la situation de Coman dans une interview pour ‘Bild TV’, où il a clairement exprimé son opinion. “Je ne pense pas qu’il restera. Il y a une tendance au Bayern à perdre des joueurs libres et cela ne peut pas continuer à se produire. Vous devez les vendre si l’offre est correcte. Kingsley est un excellent joueur, mais vu sa situation, je pense que le Bayern devrait envisager sa vente”, a-t-il déclaré.

Manger était intervention cardiaque jeudi dernier, une opération qui vous gardera loin des terrains de jeux, au moins deux semaines. C’est Julian Nagelsmann lui-même qui l’a expliqué en conférence de presse : “vous avez une douleur de plaie minime. Une fois qu’il sera guéri, vous recommencerez l’entraînement de rééducation et cela ne prendra pas plus d’une semaine et demie ou deux avant de commencer à vous entraîner avec l’équipement.“.