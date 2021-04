Nobuharu Matsushita, un compatriote et ancien rival de Yuki Tsunoda, dit que la plus grande force du pilote AlphaTauri est la façon dont il gère les erreurs.

Tsunoda a déjà énormément impressionné depuis son arrivée sur la grille de la Formule 1, devenant le deuxième plus rapide de tous les tests de pré-saison avant de marquer deux points lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn.

Avant sa première course, il a déclaré qu’il n’avait pas peur de faire des erreurs lors de sa première année, et Matsushita, qui a couru contre lui en Formule 2, dit que c’est une grande force pour lui.

« Je pense que le bon point de Tsunoda est qu’il s’en fiche, » dit-il Motorsport.com.

«S’il fait une erreur, il passe simplement à la suivante. C’est vraiment important.

«Chaque fois que vous faites une erreur, la plupart des gens pensent:« La prochaine fois, je ne peux pas faire d’erreur ». Mais il dit simplement: «J’ai fait une erreur, j’ai appris» et passe à autre chose. C’est sa grande force.

«AlphaTauri est assez compétitif, assez bon pour le top 10, donc je pense qu’il va avoir une saison incroyable. Et je sais à quel point Gasly est rapide, j’ai couru avec lui [in 2015 and 2016] en GP2.

«Voyons ce que Tsunoda peut faire contre lui. Je suis vraiment ravi de voir.

L’ascension de Tsunoda en F1 a été tout simplement fulgurante car il a reçu la promotion après avoir passé un an en Formule 3 et un en F2.

Matsushita a rivalisé contre lui dans les deux années et dit que les progrès que le AlphaTauri pilote fait à cette époque était considérable.

«En 2019, il faisait de la F3 et c’était la première fois que je le rencontrais», a-t-il ajouté.

«Nous avons fait une course ensemble à l’Euroformula Open [at the Hungaroring]. Cette fois-là, il n’était pas si compétitif, a fait pas mal d’erreurs, mais je pense que l’année dernière en travaillant avec Carlin, il s’est beaucoup amélioré et il est devenu beaucoup plus calme.

«En qualifications, il ne fait aucun doute qu’il peut être rapide. Dans les courses, il était souvent plutôt conservateur au début, puis poussait à la fin car il avait encore le pneu.

«En F1, il faut être agressif dès le départ. C’est ce qu’il doit améliorer. Mais je pense qu’il peut le faire.

