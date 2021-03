25/03/2021 à 20:14 CET

Alberto Teruel

Le pouls de Roman Abramovich ne tremble pas lorsque des décisions drastiques doivent être prises. En janvier dernier, Thomas Tuchel est devenu le 15e entraîneur embauché par le magnat russe. L’Allemand a remplacé Frank Lampard qui, malgré son statut de légende bleue, a été limogé après un an et demi sur les bancs du club. Le propriétaire de Chelsea a dû verser 7 millions d’euros à titre de dédommagement.

Depuis que Roman est arrivé à Londres en 2003, c’est son modus operandi. Dès que les résultats s’aggravent, le technicien quitte le poste. Claudio Ranieri (2003-2004), José Mourinho (2004-2007, puis 2013-2015), Avram Grant (2007-2008), Luiz Felipe Scolari (2008-2009), Carlo Ancelotti (2009-2011), André Villas-Boas (2011-2012), Roberto Di Matteo (2012), Antonio Conte (2016-2018) et Frank Lampard (2019-janvier 2021) ont été expédiés par le propriétaire bleu sans aucune contrepartie, compensation incluse. Au total, ces licenciements ont coûté 110 millions d’euros, celui de Mourinho (30,5 millions sur ses deux licenciements) étant le plus cher.

Interrogé sur sa politique drastique envers les entraîneurs dans le magazine Forbes, le propriétaire de Chelsea n’a pas hésité à se justifier. « Je pense que les trophées parlent d’eux-mêmes et montrent ce que nous avons pu réaliser. Mon objectif est de continuer à gagner des trophées et de construire pour l’avenir. Chelsea a une histoire très riche et je me sens très chanceuse d’en faire partie. Le club était là avant moi et le sera après moi, mais mon travail est de faire en sorte que nous réussissions le plus possible aujourd’hui, ainsi que de construire pour l’avenir. »Les 16 trophées récoltés depuis son arrivée, Ligue des champions incluse, semblent lui donner la raison.

Cette politique agressive de licenciement est soutenue par le budget d’Abramovich, elle est donc parfaitement gérable: «Je pense que nous sommes pragmatiques dans nos élections. Nous apportons les bons changements au bon moment pour nous assurer que nous pouvons réaliser nos ambitions à long terme. Ceux qui nous rejoignent comprennent ces objectifs. «