“Je pense que l’idée de Messi était de rester à Barcelone”

16/09/2021 à 11h30 CEST

Blanchiment d’Arnau

Léonard, ancien footballeur brésilien et actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain, a donné une interview sur ‘Canal + France’ dans laquelle passé en revue plusieurs des nouvelles du football liés à l’équipe parisienne et pour révéler quelques détails curieux d’un marché des transferts plus que réussi pour les intérêts du club de gala de la capitale.

Sans aucun doute, l’opération de marché la plus populaire et le principal succès du directeur sportif a été l’incorporation de Leo Messi. Dans cette interview, Leonardo a profité de l’occasion pour confirmer le moment où le PSG fait le premier pas pour reprendre les services de la star argentine : “Je ne peux pas cacher que nous avons eu des contacts avant. Mais toujours après janvier, alors qu’il était à six mois de la fin de son contrat. Nous n’avons jamais contacté Messi avant janvier 2021.”, a détaillé Léonard.

Et, après les premiers contacts avec le milieu argentin, Leonardo est arrivé à la conclusion que son idée n’était pas de quitter l’entité Barça : “Je pense que son idée était de rester à Barcelone. Honnêtement, il était clair que son désir n’était pas de partir et peut-être de terminer sa carrière là-bas”, a avoué le Brésilien.

Mais tout le monde sait que l’accord Barça-Messi a été rompu. A partir de ce moment, la direction sportive du PSG a activé la machinerie pour reprendre au plus vite les services du joueur : “Ensuite, l’histoire de Messi à Barcelone s’est terminée et nous sommes arrivés. Le désir de venir qu’il a manifesté nous a beaucoup motivés à le faire. Imaginer un joueur comme Messi portant le maillot du PSG est quelque chose d’énorme et de très beau », a conclu le directeur sportif du géant français.

Un contrat qui, pour Léonard lui-même, il a été fait “parfaitement”; sans donner plus de détails sur l’arrivée de l’Argentin lors du marché des transferts. Un joueur que Leonardo définit et résume en quelques mots : “Je commence à le connaître et il me semble être une personne très correcte, très sérieuse et très précise”a-t-il déclaré.

Tout au long de l’entretien, le directeur sportif a également il a été interrogé sur l’autre grand enjeu du marché des transferts parisien, le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et sa réponse a encore une fois découragé les fans du Real Madrid, précisant où Mbappé jouera la saison prochaine : au Parque de los Príncipes. Le directeur sportif du PSG a inculpé le Real Madrid et est revenu sur le discours qui “personne ne pense à un PSG sans Mbappé”.