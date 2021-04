Je pense que Max a probablement augmenté son respect pour moi

Daniel Ricciardo pense que Max Verstappen a probablement plus de respect pour sa capacité de pilotage après avoir vu Pierre Gasly et Alex Albon se battre chez Red Bull.

Ricciardo et Verstappen étaient coéquipiers de l’équipe basée à Milton Keynes entre 2016 et 2018, avant que Ricciardo ne choisisse de rejoindre Renault.

Depuis son départ, Red Bull a eu du mal à remplacer le septuple vainqueur de la course, ni Gasly ni Albon ne pouvant égaler le niveau auquel il concourait dans le passé.

Pendant leur temps en tant que coéquipiers, Ricciardo et Verstappen ont eu quelques démêlés, notamment au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2018, mais le joueur de 31 ans a déclaré qu’il était désormais plus facile pour eux de «devenir amis» car ils conduisaient pour différentes équipes .

«Je pense que c’est plus facile maintenant pour moi et Max d’être amis pour deux raisons», a-t-il déclaré. mile carré. «Je pense que l’un est que nous ne sommes évidemment pas en concurrence directe – nous n’essayons pas de mettre fin à la carrière de l’autre.

«Le deuxième point est que je pense – je veux dire, bien sûr, j’ai gagné des courses avec lui en tant que coéquipier et obtenu la pole position, donc je pense qu’il a toujours su que j’étais rapide et que je me respectais – mais maintenant, depuis à gauche, d’autres pilotes sont passés et lui ayant des coéquipiers différents, je pense que cela a probablement accru son respect pour moi encore plus.

«Je veux dire, nous ne nous sommes jamais détestés, nous voulions juste mettre fin à la carrière de l’autre. C’est aussi simple que ça.”

En repensant à son passage chez Red Bull, Ricciardo a expliqué que cela l’avait aidé à mûrir en tant que pilote.

«J’ai adoré grandir dans le système Red Bull», a-t-il ajouté.

«J’adorais voir Helmut Marko respirer dans mon cou tout le temps et m’assurer que je tirais le meilleur parti de la voiture et de moi-même. J’ai vraiment beaucoup mûri grâce à ce programme.