Je pense que Mercedes avait une voiture plus rapide le jour de la course

Christian Horner estime que Mercedes avait une «voiture plus rapide» en termes de rythme de course que Red Bull lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

Parti troisième sur la ceinture, Max Verstappen a réussi à devancer le poleman Lewis Hamilton dès le départ et a pu mieux gérer les conditions que le septuple champion du monde, parti dans le gravier en lançant une Williams, en route vers la victoire.

Hamilton a récupéré pour terminer deuxième et avait semblé se rapprocher de Verstappen sur les pneus intermédiaires et slicks avant son erreur.

Verstappen lui-même était très impressionnant et à moins d’un demi-tour avant le redémarrage du drapeau rouge, qu’il a récupéré, il a été sans erreur un jour où les conditions ont surpris beaucoup de ses rivaux.

Réfléchissant à la première victoire de l’équipe de la saison, Horner l’a décrite comme une «victoire méritée».

“C’est fantastique pour nous de remporter la victoire ici aujourd’hui, surtout après avoir perdu une course si serrée à Bahreïn”, a-t-il déclaré. «Max a conduit impeccablement tout l’après-midi sans erreur et l’équipe a effectué des arrêts aux stands parfaitement chronométrés, ce qui en fait une victoire bien méritée et importante pour nous.

«Max était motivé pour la course, avec un excellent départ qui lui a donné de l’élan dans le virage 1 où nous avons vu deux pilotes durs pousser à la limite pour la position sur piste, ce que tout le monde veut voir. Lewis était encore très rapide aujourd’hui, ce qui se voyait particulièrement vers la fin de la course alors qu’ils semblaient avoir une très faible dégradation des pneus.

«Je pense qu’ils avaient peut-être une voiture plus rapide que nous aujourd’hui, mais c’est formidable de remporter cette première victoire de la saison sous nos ceintures.

Discutant de la performance de Sergio Perez, qui a terminé 11e après être parti au premier rang de la grille, Horner a déclaré que le coureur mexicain «reviendra en force».

«C’était vraiment dommage pour Sergio après une journée aussi brillante hier et rien ne s’est passé, ce qui est frustrant pour lui», a-t-il ajouté.

«Mais il devient de plus en plus à l’aise avec la voiture et vous pouvez garantir qu’il reviendra fort.

«Maintenant, nous devons continuer sur cette lancée pour le reste de la saison et nous allons devoir faire quelque chose pour maintenir Mercedes sous pression.»