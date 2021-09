“Je pense que nous avons joué une grande finale de Ligue des Champions contre Chelsea”

24/09/2021 à 15h37 CEST

Les Manchester City de Guardiola visitez Stamford Bridge ce samedi. Sans aucun doute, le grand match du match de Premier. Chelsea de Tuchel, Les leaders actuels de la ligue à égalité avec Liverpool et United arriveront avec l’intention d’envoyer un message au champion actuel. Mais City ne lui facilitera pas la tâche.

Pep Guardiola s’est exprimé en conférence de presse, soulignant que ce sera un match différent de la dernière finale de Ligue des champions, que Chelsea les a battus à Porto : « Ce n’est pas une finale, ce qui le rend différent des derniers duels que nous avons eus contre Tuchel. Chelsea & rdquor ;. Le Catalan a également reconnu avoir revu la finale de Ligue des champions cette semaine : “Je pense que nous avons joué une grande finale de Ligue des champions. Nous avons perdu, mais nous avons bien joué. Il nous a un peu manqué d’être précis dans la dernière phase de l’attaque, et nous avons encaissé le but dans les transitions où ils sont très bons & rdquor ;.

Ce sera la première étape d’une grosse semaine pour City. Le samedi, ils visitent Chelsea, le mardi à Paris Saint Germain en Champions et le week-end prochain ils le feront contre lui Liverpool. « C’est une très belle semaine. C’est un privilège d’avoir ce calendrier. Toujours dans la semaine de la Ryder Cup, impossible une meilleure semaine & rdquor;, a condamné Guardiola. Ce sont toutes ses phrases lors d’une conférence de presse.

Blessures en ville

«Nous avons encore quelques blessures, mais plusieurs joueurs travaillent jusqu’à la dernière minute pour obtenir & rdquor;

Des précédents contre Chelsea

À propos de la finale des Champions

Le Premier, la meilleure ligue du monde

« Chaque année, j’ai le sentiment que chaque saison a été plus difficile. Plus de talent dans la ligue, de meilleurs joueurs et entraîneurs & mldr; Sans aucun doute, c’est un défi incroyable pour nous. On l’accepte et on y va. Je pense que c’est un éloge pour la Premier League.

«Ils doivent être très heureux de la ligue fantastique de ce pays. De grands candidats, des entraîneurs brillants dans tous les clubs et chaque équipe avec 15-17 joueurs de qualité supérieure. Je suis ravi d’être ici et de profiter du premier ministre en Angleterre & rdquor;