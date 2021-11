« Je pense que nous sommes tous bons »

Riddle a eu l’habitude de frotter les gens dans le mauvais sens pendant sa carrière à la WWE

talkSPORT a pu rendre compte de la majeure partie de ses problèmes avec d’autres superstars. Après que Jedusor ait répété à plusieurs reprises qu’il voulait prendre sa retraite Brock Lesnar, La bête incarnée a eu un mot avec lui dans les coulisses du Royal Rumble 2020.

Randy Orton et Riddle se sont bien amusés jusqu’à présent

La même année, Jedusor faisait partie du match traditionnel des Survivor Series et faisait partie de l’équipe opposée à Seth Rollins, un homme avec qui il aurait eu des problèmes.

Rollins et Riddle ne se sont jamais touchés et Rollins s’est retiré du match plus tôt, alimentant les rumeurs de dédain. Jedusor nous a expliqué que ces rumeurs avaient des restes de vérité, mais qu’elles sont maintenant en termes amicaux.

Le Temple de la renommée de la WWE est un autre homme que Riddle a historiquement saccagé dans des interviews – y compris avec nous – et la WWE a capturé une rencontre « fortuite » entre les deux à SummerSlam en 2019 qui semblait pour le moins tendue.

Matt Riddle n’a jamais hésité à critiquer Goldberg

Nous avons rencontré la moitié de RKBro lors de leur tournée britannique de novembre et nous lui avons demandé si travailler avec Randy Orton avait amélioré sa réputation auprès de certains des vétérans de l’entreprise. Non seulement Jedusor a révélé qu’il pensait que cela avait empiré, mais il a raconté comment lui et Goldberg ont récemment rafistolé les choses.

« Non, je pense que les gens me détestent encore plus maintenant que je suis avec Randy, » répondit Jedusor avec un sourire. « ‘Ce fils d’ab**** pense qu’il est intouchable maintenant’ [laughs].

« J’essaie de dire à Vince et aux autres, cela fait partie de ma personnalité. Cela fait partie de ce qui me rend populaire. Je suis légitime, j’ai combattu à l’UFC. N’importe qui peut me tester n’importe quand.

«Tout le monde ici sait que je peux jeter et je vais parler de merde. C’est une de ces choses où je ne peux pas changer ça. Je parle poubelle.

« Pour moi, n’est-ce pas mon travail ? Faire en sorte que les gens se soucient de ce que nous faisons et parlent d’ordures pour que les gens disent « Oh mec, je regarderais ce combat ! » ou est-ce réel ?

Riddle semble avoir un bel avenir à la WWE

« C’est mon travail, c’est ce que je fais. Et ça frotte certaines personnes dans le mauvais sens.

« Mais à la fin de la journée, même Bill [Goldberg] et peut-être qu’un jour une certaine Bête, ils comprendront ce que j’essaie de faire.

« Bill et moi avons eu une conversation. C’était comme ‘Bill, je suis désolé si je t’ai frotté dans le mauvais sens’ sur le chemin du retour d’Arabie saoudite. Nous étions dans l’avion, avons pris quelques cocktails. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs amis, mais nous faisons bien mieux que nous ne l’étions.

Goldberg a eu des matchs plus longs cette année avec Bobby Lashley

« Je pense que juste nous parler et le voir travailler [longer matches this year], vous apprenez simplement à connaître quelqu’un et à le comprendre.

« Il est comme moi ; si vous écoutez juste les feuilles de saleté ou me regardez faire des interviews, vous pourriez me détester [laughs]. Mais dans la vraie vie, je suis un gars plutôt sympa. Je dis des conneries, mais c’est juste pour susciter l’intérêt. Il s’en rend compte – je pense que nous sommes tous bons.

Riddle est actuellement la moitié des champions RAW Tag Team avec Randy Orton.