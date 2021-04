Je pense que Perez est dans une situation gagnant-gagnant

Mark Webber a soutenu Sergio Perez pour réussir chez Red Bull, affirmant que le joueur de 31 ans était dans une «situation gagnant-gagnant».

Perez a effectué une reprise impressionnante lors de ses débuts avec Red Bull au Grand Prix de Bahreïn, terminant cinquième après être parti de la voie des stands en raison d’un problème sur le tour de formation.

Bien que sa conduite de course lui ait valu des applaudissements, son échec à faire Q3 n’était pas idéal, même si c’était son premier week-end de Grand Prix avec l’équipe, il a le temps de rectifier cela.

Associé à Max Verstappen, beaucoup s’attendent à ce que Perez soit chargé d’un rôle de soutien pour Red Bull, un rôle dans lequel Webber était parfois poussé lorsqu’il conduisait pour l’équipe aux côtés de Sebastian Vettel.

Discutant du passage du Mexicain à la formation basée à Milton Keynes, Webber a déclaré qu’il pensait que Perez serait plus performant que Pierre Gasly et Alex Albon lorsqu’il était associé à Verstappen.

«Je pense qu’il va bien faire», a-t-il déclaré au podcast On the Marbles. «Je pense qu’il est un peu dans une situation gagnant-gagnant.

«Il est clairement là pour jouer le meilleur rôle de soutien possible pour Max et je pense qu’il fera mieux que les deux gars précédents qui ont essayé d’être les coéquipiers de Max, qui sont évidemment Pierre et Albon.

«Il est extrêmement expérimenté et un magicien avec les pneus. Il est très, très pratique, il sait ramener une voiture à la maison et obtenir de bons podiums et il l’a fait avec des machines sous la moyenne. Lorsque ce Red Bull tire, si cette voiture est à moitié sensée et que nous pensons qu’elle a l’air plutôt pratique, il y a de grandes chances qu’il connaisse une saison solide.