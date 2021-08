“Je pense que personne ne va payer la clause”

in

Il ne reste que heures pour terminer le marché d’été et toutes les équipes courent pour vendre ou acheter des joueurs, et ainsi compléter définitivement leurs effectifs. Dans le cas de Séville, ils attendent si le départ ou le non-départ de Jules Koundé est résolu.

Pendant quelques jours, tout semblait Koundé irait à Chelsea pour jouer cette saison, mais la faible offre de l’équipe anglaise pour le joueur ne a fini de convaincre au club andalou, qui attendait l’arrivée d’une autre offre.

Et c’est le directeur sportif de Séville lui-même, Monchi qui a résolu tous les doutes sur ce fait lors d’une conférence de presse qu’il a tenue ce mardi. Et il a commencé par se demander s’il y a une possibilité que Koundé parte dans les heures suivant la fin du marché ou non : “Possibilités que vous pouvez laisser ici à 00h00, les mêmes que vos collègues ont pour leur clause “.

“Oui, il y a eu un intérêt d’un club que le joueur aimait, qui était Chelsea. La première offre formelle que nous avons reçue était mercredi, avec un montant qui ne satisfaisait pas nos souhaits et conditionnait la vente d’un joueur par Chelsea.“Il continue. Il assure que le club a mis un date d’expiration pour obtenir un accord : « Nous avons répondu par une contre-offre qui avait une date d’expiration, qui était vendredi. Depuis vendredi, jusqu’à présent, il n’y a eu aucun contact avec Chelsea“.” A la première offre pour Koundé, nous avons répondu avec une idée de la nôtre. Chacun veille à ses intérêts et le club a respecté à cent pour cent quand l’intérêt des autres équipes est arrivé et que le joueur n’a pas jugé bon.», a poursuivi en parlant à la sortie du joueur.

Monchi a également voulu être clair sur les spéculations qui ont eu lieu sur ce que le club sévillan demandait : “La clause Koundé n’a jamais été de 90 millions d’euros, mais de 80″. Il voulait aussi parler de la décision du joueur de ne montez pas dans l’avion avec le reste du personnel pour aller à Elche, où ils joueront le prochain match : “Elle a été prise par toutes les parties. Jules n’est pas un super-héros, il a le droit, à un moment donné, d’avoir des doutes“. Il a terminé la question en étant assez direct:” Je ne pense pas que quiconque va payer la clause. “