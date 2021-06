“Je pense que vous devriez partir” devient encore plus ridicule dans la bande-annonce de la saison 2 étoilée (VIDEO) .

Je pense que vous devriez partir de Netflix avec Tim Robinson vient de sortir une nouvelle bande-annonce hilarante pour la deuxième saison de la série.

L’aperçu de la saison 2 promet de nouveaux sketchs et un casting de stars invitées, avec Bob Odenkirk, Brooks Wheelan, Gary Richardson, John Early, Julia Butters, Mike O’Brien, Patti Harrison, Paul Walter Hauser, Sam Richardson et Tim Heidecker.

La série de sketchs comiques, créée par l’ancien élève de SNL Tim Robinson et Zach Kanin, met “leur style de comédie distinct et leur humour d’observation au premier plan, continuant à se moquer des situations les plus bizarres et banales de la vie”, déclare le synopsis de la saison 2 de Netflix.

Netflix a précédemment publié un teaser d’annonce de date pour l’émission au début du mois, mettant en vedette Robinson, Sam Richardson et Phredley Brown chantant une mélodie de chansons de la saison 1, dont “Baby of the Year” et “Moon River Rock”.

Les producteurs exécutifs de I Think You Should Leave incluent Andy Samberg, Akiva Schaffer et Jorma Taccone de The Lonely Island, ainsi qu’Ali Bell pour Party Over Here. Les autres producteurs incluent Alex Bach et Dan Powell pour Irony Point. Alice Mathias est à la fois productrice exécutive et réalisatrice de la série aux côtés de Kanin.

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson, première de la saison 2, mardi 6 juillet, Netflix