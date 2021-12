Khabib : « Je pense que Canelo est le meilleur combattant du monde en ce moment » 1:48

(CNN espagnol) – Le Russe Khabib Nurmagomedov a été l’une des figures les plus en vue des arts martiaux mixtes. Aujourd’hui, en dehors de l’octogone où il est devenu une légende de l’UFC, l’ex-combattant se consacre à la promotion des combattants.

Dans une interview à CNN en Español, Khabib a évoqué la « santé » de la boxe actuelle et plusieurs de ses figures. « Je ne pense pas que la boxe s’est arrêtée », assure l’expulseur russe de la montée en puissance du sport par rapport aux autres disciplines de combat, avant de mettre en avant plusieurs chiffres actuels.

L’un d’eux, Saúl, « Canelo » lvarez.

« Je pense qu’il est le meilleur boxeur du monde aujourd’hui, le roi livre pour livre », dit-il à propos du boxeur mexicain.

« Peut-être très proche de lui, Usyk et Tyson Fury, mais je pense que Canelo est le numéro un », déclare Khabib.

Sur la défaite de McGregor : bien sûr, j’ai apprécié ça

Nurmagomedov, maintenant entrepreneur avec la plate-forme numérique Eagle FC, a également parlé de son expérience dans les arts martiaux mixtes.

« De toute ma vie, je n’ai jamais eu de problème avec mes adversaires en amateur, professionnel ou UFC dans ma carrière. Seulement avec une personne, peut-être avec une personne, mais avec les autres je n’ai jamais eu de problèmes, parce que je peux serrer la main, on se bat, le combat se termine, je leur serre la main et on y va, tu sais. Pour moi, c’était juste du sport, ce n’était rien de personnel, sauf avec une personne », a expliqué l’expulseur.

Qui est ce combattant ? Khabib ne le nomme pas, mais Maximiliano Cordaro de CNN révèle le mystère. Il s’agit de Conor McGregor, dont la rivalité est passée d’un combat UFC à quelque chose de beaucoup plus personnel.

« Le 6 octobre 2018. Ce que je respecte le plus, c’est que tout était réel. Toute la haine. Tout était réel. Et à la fin, comment j’ai fini avec ça, tu sais ? Comment j’ai détruit cette personne, l’ai vaincu, l’ai fait taire et beaucoup de gens qui l’ont soutenu. Et c’est pourquoi pour moi c’est le combat important de ma vie, tu sais ? Bien sûr, j’ai apprécié », a déclaré le Russe.

UFC : Khabib et sa rivalité dense avec McGregor 3:31

