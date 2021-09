“Je pense qu’il ira” – Leeds a parlé d’un scénario sinistre qui pourrait voir Man Utd s’effondrer

Leeds a été averti que le talisman du milieu de terrain Kalvin Phillips pourrait partir et devenir la dernière pièce du puzzle à Man Utd s’il ne s’améliore pas de manière significative par rapport à l’effort de la saison dernière.

Phillips, 25 ans, a été tout simplement superbe lors de sa première saison dans l’élite. Cependant, il y en avait très peu dans le jeu qui ne s’attendaient pas à ce que Phillips remporte la Premier League dans sa foulée.

En effet, Phillips avait déjà fait irruption dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate alors qu’il était encore joueur de championnat.

Désormais un habitué du milieu de terrain des Trois Lions aux côtés de Declan Rice, Phillips continue de progresser d’année en année.

Mais selon l’expert de talkSPORT Trevor Sinclair, Phillips pourrait bientôt être sur le point de devenir trop grand pour son club d’enfance.

Sinclair a insisté sur le fait que Phillips est “prêt” à franchir la prochaine étape, et a révélé qu’il pensait que Phillips passerait à autre chose si Leeds ne contestez pas pour les positions de la Ligue des champions.

Cela semblerait être une énorme demande sur papier avec Man City, Chelsea et Man Utd qui se renforcent tous de manière significative dans la fenêtre d’été. En outre, Liverpool devrait se remettre d’une campagne décevante qui a vu une crise de blessures déchirer ses rangs défensifs.

Et si les commentaires de Sinclair n’étaient pas assez défavorables aux fans de Leeds, l’expert a évoqué un passage à Man Utd afin d’améliorer leur seule position de faiblesse.

“Je pense que Kalvin Phillips est prêt”, a déclaré Sinclair (via Leeds Live).

« Si Leeds ne reprend pas vraiment cette saison et commence à menacer ce top quatre, je pense que Kalvin Phillips ira.

« En fait, j’ai été assez surpris que Man Utd ne l’ait pas regardé un peu parce que lorsque vous commencez à regarder ce rôle de milieu de terrain, vous avez Fred, (Scott) McTominay et (Nemanja) Matic.

“Pour moi, s’ils ont bien cette position, ils auront une chance de vraiment concourir pour la Premier League.”

Leeds verra de quoi James parle “vraiment”

Pendant ce temps, l’ancien champion du monde IBF des poids plumes, Josh Warrington, pense que Leeds United verra ce qu’est Daniel James sous Marcelo Bielsa.

James a effectué un transfert de 25 millions de livres sterling depuis Manchester United le jour de la date limite de transfert et est devenu la deuxième signature la plus chère de Leeds dans le processus. C’était deux ans et demi après que l’offre de Leeds de le signer de son ancien club Swansea s’est effondrée à la 11e heure.

James a même été photographié dans une chemise de Leeds avant que l’accord ne tombe. Au lieu de cela, Man Utd s’est précipité à l’été 2019, en payant 15 millions de livres sterling, plus 3 millions de livres sterling de compléments à Swansea.

“Vous savez quoi, c’est excitant”, a déclaré Warrington à talkSPORT. «Je pense que cela pourrait être un bon partenariat avec lui et Raphinha. Je pense qu’il a cette petite étincelle dans les yeux lorsqu’il fait des interviews et ainsi de suite.

« Il voulait signer pour Leeds il y a quelques années et cela ne s’est pas produit. Il a eu une saison ou deux à Man United et il aura grandi et appris un peu. Mais je pense qu’il est ravi d’être ici et nous verrons un autre niveau de sa part.

“Sous Marcelo Bielsa, nous verrons ce qu’il est vraiment capable de faire.”

