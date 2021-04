Le PDG de McLaren, Zak Brown, aimerait voir un troisième Grand Prix basé aux États-Unis ajouté au calendrier de la Formule 1, soulignant l’Indianapolis Motor Speedway comme son lieu de prédilection.

La maison de l’Indy 500 a accueilli pour la dernière fois une course de F1 en 2007, le Grand Prix des États-Unis revenant au programme en 2012 sur le Circuit of the Americas.

Le Grand Prix de Miami a été confirmé pour la saison 2022 la semaine dernière parallèlement à la course à COTA et Brown a maintenant exhorté le sport à explorer davantage d’expansion aux États-Unis.

“J’ai exprimé mon opinion à Stefano Domenicali que je pense qu’Indianapolis devrait avoir un Grand Prix”, a-t-il déclaré au Indianapolis Star. «Je pense que j’aimerais voir en Amérique trois Grands Prix, mais le calendrier peut ne pas en prévoir trois.»

Faire grandir le sport en Amérique est un objectif déclaré de Domenicali depuis qu’il est devenu le PDG du sport au début de cette année, avec l’ajout récent d’une course à Miami une indication claire de cela.

Discutant de la manière dont la F1 pourrait trouver de la place pour un troisième site sur un calendrier déjà chargé de 23 courses, Brown a suggéré de faire une rotation entre les circuits à l’avenir.

«J’aimerais en voir un permanent, puis peut-être une rotation», a-t-il déclaré.

«Ensuite, vous obtenez trois marchés, et vous gardez l’enthousiasme et l’excitation si vous avez un peu plus de pénurie.

«Je pense que Miami doit fonctionner sur une base annuelle, mais maintenant que la COTA a été construite, je ne sais pas si elle en a besoin chaque année. Et Indianapolis, parce qu’il est construit, je ne pense pas qu’il en ait besoin chaque année. Je pourrais donc voir un scénario où vous êtes allé à Miami, et vous avez tourné Austin et Indy.

«Je pense que ce serait génial. Je pense que tout le monde y gagne.