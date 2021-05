Je pense qu’Ocon est bon et nous le voyons

Fernando Alonso a déclaré que les téléspectateurs de Formule 1 voyaient à quel point son coéquipier alpin Esteban Ocon était cette saison, après que le Français ait traversé une campagne 2020 difficile.

Après avoir passé un an hors de la F1 en 2019, Ocon a été largement battu l’an dernier par l’ancien coéquipier Daniel Ricciardo, l’Australien terminant cinquième du championnat des pilotes, 57 points d’avance sur Ocon.

Cependant, Ocon a semblé beaucoup amélioré jusqu’à présent en 2021, surqualifiant Alonso à trois des quatre premiers week-ends et finissant devant lui en finition de course lors des trois Grands Prix qu’ils ont tous deux terminés.

Alonso, qui a lui-même pris une pause de deux ans avec la F1, a admis qu’il n’était pas encore revenu à son plein niveau et a expliqué que l’année supplémentaire d’Ocon dans la voiture lui avait donné un avantage en termes d’intégration avec l’équipe.

«Je pense qu’il est bon, nous le voyons», a-t-il déclaré. «Il est en très bonne forme en ce moment, pleinement intégré dans l’équipe, un podium l’an dernier à Bahreïn dans la dernière partie du championnat et maintenant des week-ends parfaits.

«C’est très bien et impressionnant ce qu’il réalise maintenant. Je donne mon 100% et évidemment ce n’est pas suffisant pour être à ce niveau pour le moment, donc je dois continuer à m’améliorer.

«D’une certaine manière, on en parle et on a un peu anticipé ça quand Carlos a rejoint Renault. Il n’a pas été aussi rapide que Hulkenberg je me souviens lors des deux premières courses. Daniel était plus lent que Nico en 2019 et il était très bon en 2020 à sa deuxième année.

«Esteban avait du mal l’an dernier avec Daniel et il est bon cette deuxième année, donc il semble que c’est une équipe un peu différente des autres et qu’il faut une adaptation.

«J’essaie donc de faire ça aussi vite que possible. Je ne suis pas inquiet, ça va arriver très bientôt, sinon déjà parce qu’Imola nous avons franchi la ligne ensemble et Portimao nous avons franchi la ligne ensemble mais nous essaierons d’aider l’équipe autant que possible.