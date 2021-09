“Je pense toujours à être actif”

in

16/09/2021 à 13:39 CEST

Pau Gasol épluche encore la margarita. Le pivot vétéran assuré ce matin qu’il n’avait pas encore pris de décision définitive sur son éventuelle continuité En tant que joueur professionnel actif, une décision qu’il espère prendre bientôt et faire connaître le Barça.

“La vérité, c’est que je tourne encore le sujet & rdquor;, a assuré celui de Sant Boi dans l’acte de renouveler l’alliance de sa Fondation avec IFA, tenue dans les locaux de la ville de Baix Llobregat.

“Je dois peser tous les aspects qui m’entourent et les facteurs décisifs comme ma propre famille et prendre une décision qui n’est pas prise à cent pour cent”, a déclaré Pau., qui a reconnu que «Ce ne sera en aucun cas une décision facile & rdquor ;.

Navarro, attentif à votre décision

Pau a reconnu que Juan Carlos Navarro l’appelle « de temps en temps & rdquor; pour savoir comment vous allez et une décision a été prise. « Juanqui m’appelle souvent et il sera l’un des premiers à savoir ce que j’ai décidé & rdquor ;, a-t-il déclaré.

La seule chose qui semble très claire en ce moment, c’est que « En raison de ma carrière et après mon expérience avec le Barça, je n’envisage pas de jouer pour une autre équipe que le Barça & rdquor ;.

Il a également assuré que s’il décide de jouer, l’aspect économique ne posera pas de problème au club, malgré les souhaits de l’entité blaugrana de couper les émoluments de sa grande star, Nikola Mirotic.

“J’espère que la situation avec Mirotic’ sera réglée très bientôt”, a déclaré Pau. « C’est un sujet dont on parle beaucoup et plus après les deux défaites lors des dernières finales..

“J’espère que tout sera résolu, même s’il faut aussi reconnaître que Mirotic a tout droit de recouvrer le contrat qu’il a signé et qu’il a déjà prolongé à l’époque & rdquor;, a commenté Pau.