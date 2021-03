Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a été interviewé ce dimanche par Jordi Évole dans son émission Qu’en est-il d’Évole, à La Sexta, dans laquelle il a fait un examen de votre rôle dans la pandémie de coronavirus.

Le présentateur a rappelé certaines des déclarations les plus controversées du médecin, par exemple lorsqu’il a minimisé l’utilisation des masques. « Je pense toujours que le masque n’est pas la clé pour arrêter la transmission », a déclaré Simon.

«Il n’est pas nécessaire que tout le monde le porte. L’important est que celui qui est malade le prenne, ce qui se passe c’est qu’on ne sait pas qui est malade », a expliqué Fernando Simón, qui a ainsi justifié de le rendre obligatoire dans des espaces clos pour tous.

Évole lui a également rappelé sa déclaration de février 2020, lorsqu’il affirmait que l’Espagne n’aurait pas « au-delà de certains cas ». « Je n’ai pas été hanté par cette déclaration. Ils me la rappellent avec des blagues », a révélé Simon.

«Le 31 janvier en Espagne, le premier cas a été diagnostiqué, un Allemand qui s’était rendu à La Gomera. Il n’y avait pas de transmission sauf en Chine, et très contrôlée. A cette époque c’était l’évaluation que nous pouvions faire« Expliqua Simon.

Mais il a dit qu’en quelques jours, « la situation a radicalement changé. J’aurais pu être plus prudent, c’est clair comme du cristal« Il a admis, cependant.

Interrogé sur le moment où il s’est rendu compte de la gravité de la situation, Simón a déclaré: «Je me rends compte pour le moment que des mesures beaucoup plus strictes doivent être prises, entre le 9 et le 10 mars. .