‘Je peux appeler les coups ici’

Maitreyi Ramakrishnan, qui incarne Devi dans la sitcom à succès de Netflix Never Have I Ever, demande simplement une chose. Elle veut que les gens prononcent son nom correctement. Ramakrishnan a été occupé à promouvoir la deuxième saison de Never Have I Ever et a déjà entendu plusieurs personnes mal prononcer son nom.

“Les noms sont si importants, et je trouve que c’est une grande partie de votre identité – c’est personnellement pour moi. J’aime tellement mon nom”, a déclaré Ramakrishnan, 19 ans, dans un mémo vocal qu’elle a partagé sur Twitter le 22 juillet. . « Et constamment, les gens me disent : « Oh, vous ne savez même pas comment prononcer correctement votre propre nom ». C’est comme, ‘Non, non, non, je le sais. Je sais comment dire mon propre nom correctement.'”

a dû prendre ce mémo vocal 18490174 fois car il y a beaucoup à dire💗✨ pic.twitter.com/sZ867oMJO4 – Maitreyi Ramakrishnan (@ramakrishnannn) 22 juillet 2021

Elle a poursuivi en notant que la seule personne qui sait vraiment prononcer son nom correctement est la personne elle-même. “Je suis désolée, mais c’est moi qui décide ici. Il y a une réponse et cette réponse est la mienne. Il n’y a pas de discussion à ce sujet”, a-t-elle déclaré. Ramakrishnan a déclaré qu’elle laissait les gens prononcer mal son nom comme “mon arbre” parce qu’elle pensait qu’elle dérangerait quelqu’un si elle les corrigeait. Maintenant, elle va les corriger.

“Je demande un respect fondamental quand je veux que les gens disent mon nom correctement, comme beaucoup d’entre nous le font, non? Comme, nous voulons juste que nos noms soient justes”, a-t-elle déclaré. Ramakrishnan a déclaré qu’il était “vraiment, vraiment nul” d’accepter les erreurs de prononciation des noms. “Et j’espère que vous n’aurez pas à vivre ça trop souvent”, a-t-elle dit à ses fans. Maintenant qu’elle est une “grande et sage de 19 ans”, elle s’assure de demander aux gens de prononcer son nom correctement. “Je mets beaucoup d’efforts actifs chaque fois que c’est comme une interview, ou, vous savez, juste pour rencontrer des gens en général, comme de nouvelles personnes”, a-t-elle déclaré. “Je m’assure qu’ils disent mon nom correctement.”

Vers la fin du clip, Ramakrishnan a finalement expliqué comment les gens sont censés prononcer son nom. “Ouais, j’aime prononcer mon nom… Mon-plateau-yee Ra-ma-krish-nin,” dit-elle. Elle a également expliqué comment son nom sonnerait dans un accent tamoul, note BuzzFeed. Cependant, elle a déclaré aux fans qu’elle “ne s’attendait pas à ce que les gens changent d’accent sur moi, demandant juste un respect fondamental”.

Dans un tweet de suivi, Ramakrishnan a noté que les gens pensaient souvent qu’elle changerait de nom “pour faciliter les choses” avant de faire Never Have I Ever. “Maintenant,” mon arbre “est amusant et tout, mais assurons-nous de nous rappeler que les noms ont du pouvoir. Prononcez les noms des gens comme ils le souhaitent et faites l’effort”, a-t-elle écrit dans un autre tweet. “Alors hey! mon nom est Maitreyi. /my-tray-yee/.”

Never Have I Ever a été créé par Mindy Kaling et Lang Fisher. Ramakrishnan incarne Devi Vishwakumar, une lycéenne de Los Angeles qui essaie de naviguer dans la vie d’étudiante après la mort de son père et la perte de l’usage de ses jambes. Poorna Jagannathan joue sa mère, tandis que Richa Moorjani incarne sa cousine. Comme John McEnroe était l’idole de son père, la joueuse de tennis raconte la majeure partie du spectacle. Andy Samberg et Gigi Hadid ont également narré des épisodes pour d’autres personnages.