‘Je peux finir Israel Adesanya’

Marvin Vettori a envoyé un avertissement au champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, avant son combat contre Kevin Holland samedi soir.

«The Italian Dream» revient en action ce samedi soir à Las Vegas après que sa liaison avec Jack Hermansson en décembre l’ait propulsé dans le classement de la division 185lbs.

. – .

Vettori a battu Hermansson à l’UFC Vegas 16 lors de son tout premier événement principal

Bien qu’il était à l’origine censé être Darren Till partageant l’octogone avec Vettori, “ The Gorilla ” a été contraint de se retirer avec une clavicule cassée le mois dernier.

Au lieu de cela, Holland aura à nouveau un redressement rapide et cela présente une nouvelle occasion pour Vettori de briller alors qu’il continue de se faire un nom dans cette division empilée.

La manière dont il a envoyé Hermansson, un concurrent éternel de 185 livres, était non seulement satisfaisante pour Vettori, mais soulignait également son potentiel incontestable.

Il a déclaré à talkSPORT: «Ouais, non, c’est génial, mec. Et comme vous l’avez dit; 12 ans de sang, de sueur et de larmes se sont concrétisés à ce moment-là.

Zuffa LLC

La victoire sur Hermansson place Vettori fermement parmi l’élite des poids moyens

«J’étais prêt et j’ai pris une chance. Et ce n’était pas juste et non calculé un risque, je savais que j’étais prêt à partir et je savais que j’allais gagner, alors j’ai pris le risque de prendre une chance et d’en tirer le meilleur parti.

«C’était génial, tout le moment était génial. J’ai pu montrer au monde que j’appartiens aux meilleurs et je pense que je suis le meilleur. Et c’était juste le moment, vous savez, et c’était juste une question d’opportunité d’être là pour que je le montre.

S’entraînant à partir de Kings MMA à Huntington Beach, en Californie, l’Italien peut remporter cinq victoires consécutives samedi avec une victoire sur les Pays-Bas.

Ce faisant, cela pourrait bien le placer en pole position pour un match revanche avec Israel Adesanya, un homme qui l’a battu de justesse en 2018.

.

“ Le rêve italien ” a parcouru la distance avec Israël Adesanya en 2018

La perte de décision partagée est la dernière fois que Vettori a goûté à la défaite dans l’Octogone et il a continué à s’améliorer et à mûrir dans une égale mesure depuis lors.

“J’ai l’impression que tout ce que j’avais était avec beaucoup moins de direction et beaucoup moins de but derrière”, a-t-il ajouté.

«Vous savez, j’avais la capacité et j’ai les compétences, mais elles n’étaient pas aussi raffinées qu’elles le sont maintenant. Et j’ai compris tellement de choses, vous savez, je veux dire, c’est tout simplement normal.

«Je n’ai jamais arrêté de m’entraîner depuis ce jour, pratiquement tous les jours de ma vie, il est donc évident que je me suis beaucoup amélioré.

«Et je pense que j’ai grandi bien plus que lui. Alors je ne peux pas attendre, mec.

. – .

Le pôle s’est avéré trop grand pour qu’Adesanya s’écroule à l’UFC 259 à Las Vegas

Les rêves d’Adesanya de devenir un champion du monde à deux poids ont été écrasés par Jan Blachowicz et sa puissance polonaise brevetée à l’UFC 259 alors que le pivot des poids légers et lourds utilisait son avantage de taille significatif pour donner au Kiwi sa toute première perte en MMA.

Pourtant, Vettori pense que la seconde pourrait être imminente.

«Je peux l’achever; Je voudrais le terminer », a-t-il conclu.

“Mais nous y penserons plus tard, maintenant je veux terminer Kevin Holland – c’est l’objectif.”