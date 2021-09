23/09/2021

Le à 19h30 CEST

.

le colombien James Rodríguez a été présenté ce jeudi comme Le nouveau footballeur qatari d’Al-Rayyan, une décision surprenante dans sa carrière, quittant les ligues élites à l’âge de 30 ans, et qu’il a justifiée en assurant que peut « grandir & rdquor; dans ladite ligue Et que, en plus, il sert d’acclimatation à la coupe du monde de football qui se jouera dans le pays arabe du 21 novembre au 18 décembre 2022.

“Le club a beaucoup de fans au Qatar et ils grandissent pour l’avenir. Je les ai choisis parce qu’ils font grandir la ligue. L’année prochaine c’est la coupe du monde et j’espère être avec la Colombie. Il y a un long chemin à parcourir et c’est un pays qui grandit beaucoup et je pense que je peux grandir avec eux aussi dans beaucoup de choses ; Je peux grandir dans cette ligue & rdquor;, a déclaré lors d’une conférence de presse & rdquor;

« L’arabe est une culture que j’aime beaucoup et une culture qui grandit aussi. Mais le plus important, c’est que je pourrai jouer et avoir du rythme. Je veux juste être heureux de faire ça. “Je veux juste être heureux. Je veux tout gagner, concourir tous les trois jours, pouvoir jouer et faire en sorte que les fans voient du bon football”, a-t-il déclaré.

James, après plusieurs jours sans entraînement pour son voyage, espère pouvoir bientôt faire ses débuts. “Je ne me suis pas entraîné depuis plusieurs jours à cause du voyage, je veux bien passer quelques jours pour pouvoir bien jouer, parce qu’au football, si vous n’êtes pas à 100%, c’est difficile. Je vais m’entraîner et ensuite la décision viendra du coach & rdquor;, a-t-il déclaré.

Le technicien est français Laurent Blanc, avec une expérience en tant qu’entraîneur français et ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. « C’est une bonne nouvelle pour moi. C’est un excellent entraîneur et nous devons bien jouer. Nous savons qui il est et je pense que c’est une bonne nouvelle pour le club, les fans & rdquor;, a-t-il réfléchi.

Un James qui a quitté Everton de la Premier League après avoir joué pour des équipes historiques telles que le Real Madrid et le Bayern Munich et qui relève désormais le défi de jouer et de gagner au Qatar. « Je veux aider l’équipe à être plus compétitive. Et de gagner aussi. Je veux gagner tout ce qui peut être joué pour que les fans puissent voir du bon football, parce qu’au final, au football, si vous ne pouvez pas jouer, vous ne valez rien. Et ce que je veux ici, c’est gagner & rdquor;, a-t-il assuré.

Enfin, il a évoqué ce que cela signifierait pour lui de jouer à domicile dans un stade qui accueillera la prochaine Coupe du monde tel qu’Ahmed bin Ali, “le diamant du désert”. « C’est une bonne sensation de jouer dans un stade de coupe du monde.mais je n’y pense pas maintenant, juste ma nouvelle équipe et qui fera bientôt ses débuts & rdquor;, a-t-il commenté.