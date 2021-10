Je peux toujours gagner, mais si ce n’est pas moi, que ce soit Lewis Hamilton

Valtteri Bottas dit « théoriquement » qu’il a encore une chance de remporter le titre cette année mais que s’il ne peut pas être lui, il espère que ce sera « Lewis ».

En route pour Alfa Romeo la saison prochaine, il est juste de dire que le championnat de cette année, le cinquième et dernier de Bottas avec Mercedes, est également la dernière saison au cours de laquelle il peut se battre pour le titre mondial dans un avenir prévisible.

Mais avec une seule victoire au tableau, le Grand Prix de Turquie, il compte 177 points, soit 110,5 points de retard sur le leader du championnat Max Verstappen.

Et avec Lewis Hamilton seulement six derrière le pilote Red Bull, c’est l’espoir britannique de Mercedes qui a une meilleure chance de remporter le titre mondial.

En tant que tel, Bottas dit que même si les calculs indiquent qu’il peut toujours le faire, s’il ne le peut pas, il espère que ce sera Hamilton qui remportera un huitième titre de champion record.

« Théoriquement, j’ai encore une chance », a-t-il déclaré à Motorsport.com. « Mais si je ne peux pas être champion, que ce soit Lewis. »

GP de Turquie 2020 – 6 tours, P14

GP de Turquie 2021 – Vainqueur de la course Victoire en carrière numéro 10 pour Valtteri Bottas ✅#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/wrBkrbeJ3T – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Lors de sa dernière sortie à Istanbul Park, Bottas a réalisé son meilleur week-end de course de la saison en partant de la pole position et en menant le plus de tours avant de passer le drapeau à damier.

Il a également signé le meilleur tour en course avec ses 25 points pour la victoire.

Mais avec seulement six courses restantes dans sa carrière Mercedes et un nouvel emploi en vue, Bottas insiste sur le fait qu’il se concentre toujours à 100% sur Mercedes et remporte les titres pour l’équipe de Brackley.

« Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, l’accent est toujours mis sur cette année », a-t-il déclaré. « Nous avons une grosse tâche à accomplir en équipe. Et je dois garder la tête au bon endroit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait passé du temps avec Alfa Romeo dans leur base de Hinwil, il a répondu: « Je n’y suis pas encore allé » mais « nous avons pris des contacts ».

« Je suis sûr qu’à un moment donné, j’irai là-bas et leur parlerai un peu plus, mais l’accent doit toujours être mis sur cette saison. »

Le joueur de 32 ans espère cependant que la saison prochaine, lorsqu’il rejoindra Alfa Romeo, le nouveau règlement aidera l’équipe Ferrari à améliorer la P9 de cette année.

« Je sais que la voiture de cette année a à peine été développée, donc il n’y a eu aucun progrès pour eux dans le Championnat du Monde », a déclaré Bottas.

« Mais je sais aussi tout ce qui a été mis en place pour la saison 2022, quand tout change et que les voitures sont complètement différentes. J’espère donc que nous connaîtrons ensuite une Alfa Romeo complètement différente.