‘Je peux y aller tranquillement’ : assure Carmen Salinas

Récemment, le célèbre actrice Carmen Salinas a assuré qu’elle était prête pour le moment où elle devait partir, car elle a souligné qu’elle pouvait partir plus que calmement, car heureusement, elle a pu vivre de bonnes expériences sans fin.

On sait depuis quelques heures que la santé de l’actrice mexicaine Carmen Salinas est extrêmement délicate.

Et c’est qu’après avoir subi une accident vasculaire cérébral, L’imitateur a été hospitalisé en urgence et se trouve dans le coma, une situation qui a envahi tout le pays avec inquiétude.

Il convient de mentionner que Carmen Salinas est l’une des plus grandes figures du cinéma et de la télévision mexicaine et, avec plus de 40 ans d’expérience, est l’une des plus aimées du monde du divertissement, mais surtout de sa famille.

Et ce n’est pas du tout un secret que Carmelita est une femme extrêmement familière, à la fois avec son peuple par le sang et avec ceux de la profession.

Toute sa vie, elle s’est consacrée à prendre soin de ses enfants et à élever sa maison, ainsi qu’à aider tous ceux qui l’entourent.

J’ai toujours essayé de m’occuper de ma famille, de mes neveux, de mes petits-enfants et de mes petites-filles. Voyez pour mes frères que je les aime de toute mon âme. Ils ne savent pas combien je les aime et combien je tiens à chacun d’eux. Je peux dire que le jour où Dieu me demande des comptes, je peux partir en paix car je sais que j’ai toujours fait avancer ma famille », a exprimé Carmen Salinas sur sa chaîne YouTube.

D’autre part, un jour avant d’être admise à l’hôpital, Carmelita Salinas a partagé une photo avec le casting de « Ma fortune t’aime », une production à laquelle elle participe actuellement.

La vérité est que Carmelita a toujours été caractérisée par l’un des cœurs les plus nobles de la télévision.

Carmen, la petite-fille de l’actrice, a expliqué comment les événements se sont déroulés, comme il semble que mercredi soir après avoir regardé la télévision, Carmen Salinas est allée se baigner et à ce moment-là sa pression a augmenté, au point de perdre connaissance.

C’est ainsi que vers 10 heures du soir, mercredi dernier, il est entré directement à l’hôpital aux soins intensifs.

Ma grand-mère a dîné, a vu son feuilleton et tout à coup ils nous ont appelé qu’elle se baignait et ils l’ont trouvée évanouie, le personnel qui est à ses côtés depuis de nombreuses années. »

Le lendemain, la nouvelle a commencé à se répandre et plus tard, il a été confirmé que Carmen Salinas était dans le coma à cause d’un accident vasculaire cérébral.