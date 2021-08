‘Je possède Ethereum directement’ ⋆ Crypto nouveaux médias

L’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Jim Cramer a expliqué mercredi (août) pourquoi les téléspectateurs de son émission populaire devraient envisager d’investir dans les actions Coinbase (NASDAQ: COIN). Il a également parlé de crypto en général et d’Ethereum en particulier.

Cramer est l’hôte de l’émission CNBC “Mad Money w/ Jim Cramer”. Il est également co-présentateur de « Squawk on the Street » de CNBC, ainsi que co-fondateur du site d’information financière TheStreet.

Voici comment Cramer est entré dans la crypto.

Le 10 septembre 2020, Anthony Pompliano (alias “Pomp”), qui est co-fondateur de Morgan Creek Digital ainsi que l’hôte de “The Pomp Podcast”, a déclaré à ses près de 370 000 abonnés sur Twitter qu’il avait réussi à convaincre Cramer pour acheter du Bitcoin (apparemment lors d’une récente interview en podcast avec Cramer).

Puis, le 11 décembre 2020, Cramer a déclaré à Katherine Ross, correspondante de TheStreet, qu’il venait d’acheter plus de Bitcoin.

Trois mois plus tard, lors d’une deuxième interview sur le podcast de Pomp, Cramer a déclaré qu’il avait gagné “une tonne d’argent” grâce à son investissement Bitcoin, a exprimé sa déception face à l’or et a mentionné qu’il conseillait aux gens d’avoir 5% de leur portefeuille. en or, et 5% en Bitcoin.

Le 15 avril, Cramer a révélé, en discutant avec le co-animateur de “Squawk on the Street” de CNBC, David Faber, que le prix du Bitcoin ayant augmenté au cours des derniers mois, il avait réalisé des bénéfices en vendant certaines de ses participations en BTC. .

Le 21 juin, lors d’une apparition sur “Squawk on the Street” de CNBC, Cramer a révélé qu’il avait vendu la plupart de ses avoirs Bitcoin restants en raison principalement des inquiétudes concernant la répression de la crypto en Chine et l’utilisation de Bitcoin pour les paiements de ransomeware.

Les derniers commentaires de Cramer sur la cryptographie lors du segment Lightning Round de l’émission “Mad Money With Jim Cramer” de mercredi; c’est alors qu’il donne des réponses rapides aux questions de ses téléspectateurs.

Interrogé sur son opinion sur Coinbase Global, Cramer a déclaré que même s’il n’était pas un grand fan de la direction de la société et malgré le fait que la cotation directe sur le Nasdaq ne s’était pas très bien passée, il a estimé que les actions de la société, qui avaient clôturé le la veille à 259,28 $, était bon marché aux niveaux actuels :

«Je pense que Coinbase est peu coûteux. Je ne me soucie pas vraiment de la gestion parce que je pense qu’ils ont laissé sortir beaucoup de stock quand ils ont commencé. J’étais contre ça. Ils auraient dû être acheteurs, pas vendeurs. Je pense que l’annonce s’est très, très mal passée. Je pense que la société est le .. référentiel naturel de crypto.“

Depuis les débuts de COIN sur le Nasdaq le 14 avril, son prix est passé de 328,28 $ à 248,54 $ (son cours de clôture le 26 août).

Il a ensuite partagé ses réflexions sur la cryptographie et a révélé dans le processus qu’il détient actuellement Ethereum ($ ETH):

«Je dirai aussi ceci, cependant, je possède directement Ethereum. Je pense que vous devriez avoir jusqu’à 5% de votre portefeuille en crypto. Je crois en la crypto. “

Selon les données de TradingView, le $ ETH se négocie actuellement (à 08h10 UTC le 27 août) autour de 3 123 $.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.