Je pourrais regarder Kevin Hart et Don Cheadle se disputer toute la journée

Si vous regardez l’épisode Hart To Heart, vous le verrez plus clairement. Au début de l’épisode, Kevin Hart refuse le vin à Don Cheadle et demande au sommelier personnel de l’émission de lui verser un verre devant lui et de donner à Cheadle deux gorgées d’eau à côté de lui à la place. Hart se pose ensuite des questions étranges, comme demander s’il se drogue, et Cheadle se moque également de l’acteur pour avoir porté un gilet et être passionné de jazz. Ils s’affrontent pendant toute l’interview et c’est juste amusant à regarder, d’accord ?