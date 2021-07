Note de la rédaction : Cet article a été publié pour la première fois en septembre 2019.

Les vacances scolaires ont changé à jamais la vie de Martin Farber, 66 ans.

En 2007, sa fille – qui à l’époque fréquentait l’Université d’État de l’Illinois – a décidé qu’elle voulait passer des vacances universitaires à faire du bénévolat au Costa Rica et rester dans une famille locale, explique-t-il. Elle est rentrée à la maison en raffolant de l’expérience, alors, en 2008, Farber – qui vivait à l’époque à Evanston, dans l’Illinois, juste à l’extérieur de Chicago, et vendait des voitures – a fait son premier voyage là-bas.

«Ce fut une grande surprise pour moi – des routes cahoteuses, des chiens qui aboient dans les rues», dit-il. “Je n’étais pas amoureux au début.”

Mais comme sa fille a commencé à y voyager davantage et y a finalement emménagé pendant un an, il a fait d’autres voyages au Costa Rica. Cela a rapidement grandi sur lui – en particulier, les gens. « Le peuple costaricien est chaleureux, ouvert et amical. Je me sentais moins invisible dans un pays étranger dans une ville étrange dont je ne parlais pas la langue qu’à Evanston.

Et plus il y passait de temps, plus cela l’impactait : « Lors d’un de mes voyages là-bas, j’ai pensé : la vie de ma fille a plus de sens que la mienne », dit-il. « Il n’y avait rien de mal dans ma vie, mais je sentais que ma vie était hors de son contexte avec qui j’étais devenu. … J’aurais des factures et je gagnerais de l’argent pour les payer, mais cela n’était plus satisfaisant », se souvient-il. “Je savais que je devais changer ma vie – il n’y avait plus de joie dans ce que je faisais.”

De plus, quand il revenait de ses voyages au Costa Rica, les gens le remarquaient. « Je reviendrais et mes amis et mon thérapeute disaient : vous semblez mieux après votre départ », dit-il en riant.

Une vue des sources chaudes près de la maison de Martin Farber au Costa Rica. Martin Farber

Ainsi, en 2014, il a fait ses valises et a déménagé à Orosi – une petite ville pittoresque et luxuriante avec des cascades et des sources chaudes à un peu plus d’une heure de route de San José – en se promettant de rester deux ans. Cela fait cinq ans et il envisage maintenant de rester indéfiniment au Costa Rica. (Bien que Farber note que, pour lui, « ce n’est pas une retraite ; c’est une chance de mener une vie nouvelle et différente. »)

Voici à quoi ressemble sa vie, des coûts aux soins de santé en passant par la résidence et la vie de tous les jours :

Le coût: Alors que de nombreux expatriés dépensent beaucoup plus pour vivre au Costa Rica, Farber déclare : « Je pourrais vivre de ma sécurité sociale tout en économisant de l’argent. Il dit “une personne peut vivre avec 1 200 $ par mois, deux personnes avec 2 000 $”. La clé, dit-il, est de vivre plus comme lui et comme le font les Costariciens – dans une maison modeste, manger des aliments locaux et acheter des produits locaux.

En effet, Farber lui-même ne dépense que 300 $ par mois pour le loyer (il loue une maison à un ami qui a déménagé récemment et lui a fait une bonne affaire), environ 225 $ par mois pour l’épicerie et seulement 50 $ par mois au total pour l’eau et l’électricité (le climat tempéré à Orosi signifie que vous avez rarement besoin de chauffage ou de climatisation). Le vétéran Volkswagen VOW, +1,60 % VLKAF, -0,89 % vendeur économise de l’argent en ne possédant pas de voiture (ceux de plus de 65 ans prennent les bus municipaux gratuitement), ce qui peut représenter une dépense importante au Costa Rica ; pour son téléphone portable, “Je paie au fur et à mesure… environ 10 $ peuvent me durer quelques semaines ou plus”, dit-il, ajoutant que “beaucoup de gens manipulent leur téléphone portable de cette façon. Vous pouvez les recharger n’importe où.

Sa principale dépense est le voyage : il retourne aux États-Unis pour rendre visite à sa mère en Floride plusieurs fois par an et a récemment passé une partie de l’été à Chicago pour aider un ami avec un concessionnaire là-bas. Il dépense également une bonne somme d’argent en soins de santé. Il dit que même si les vols peuvent être effectués pour aussi peu que 350 $ aller-retour pendant les intersaisons, le coût peut être beaucoup plus élevé le reste de l’année.

En selle. Martin Farber

Soins de santé: Farber, qui a le statut de résident permanent au Costa Rica, dit qu’il paie environ 90 $ par mois pour participer au système de santé du pays – ajoutant que les soins de santé qu’il a reçus ont été très bons. (Une étude de 2018 sur la qualité et l’accès aux soins de santé dans plus de 190 pays a classé le Costa Rica au 62e rang.)

Lorsqu’il a développé un décollement de la rétine, cependant, il a payé la procédure de sa poche afin de ne pas avoir à attendre la chirurgie requise, dit-il – ajoutant que l’ensemble de la procédure lui a coûté environ 5 000 $. « J’aurais dû attendre quatre jours », dit-il, s’il n’avait pas payé pour accélérer les choses. « Cela aurait pu être bien, mais peut-être pas. » Et il ajoute que la qualité des soins dépend de l’endroit où vous les obtenez dans le pays.

Mode de vie: Bien que Farber dise qu’il « a déménagé ici sans but ni agenda », il a trouvé beaucoup à faire. « Je prends des cours d’espagnol deux jours par semaine à raison de deux heures par jour. C’était génial. Je n’aurais jamais pensé acquérir une langue utilisable dans la soixantaine », dit-il. Il fait également du vélo dans toute la région, écrit et fait partie d’un groupe communautaire qui entreprend des projets pour améliorer la région.

Et il s’imprègne souvent simplement de la nature, ce qui, selon lui, explique en grande partie pourquoi il se sent plus calme et plus détendu au Costa Rica qu’aux États-Unis. « Je vis à 3 000 pieds mais dans une vallée entourée de champs de café, de tilleuls et d’eau. . La nuit, si j’ouvre les fenêtres, j’entends le fleuve passer », dit-il. “C’est très apaisant… des centaines d’arbres partout… vous savez que la Terre est vivante.”

L’église historique de San José de Orosi. iStock

Les inconvénients: « Je ne veux pas trop glorifier. Ce n’est pas sans problèmes », dit Farber à propos du Costa Rica. « Il y a des problèmes sociaux et des inconvénients. » Il note que la criminalité et les petits larcins peuvent être un problème (« je suis prudent », dit-il à propos de son approche) et semblent avoir augmenté depuis qu’il a emménagé là-bas, et ajoute qu’il manque certaines choses culturelles à cause de l’endroit où il vit. Et, dit-il en riant, “Je ne peux pas commander de plats thaïlandais à 9 heures du soir.” Mais, ajoute-t-il: “Ce sont des compromis – dans l’après-midi, je peux me promener dans les champs de café et voir des troupeaux de perroquets.”

Résidence: Pour se qualifier pour le visa pensionado du Costa Rica, les expatriés doivent prouver qu’ils ont une pension d’au moins 1 000 $ chaque mois. (Voici les détails de ce programme.) Une fois que vous avez vécu au Costa Rica pendant trois ans, vous pouvez demander la résidence permanente. Farber a fait appel à un avocat pour l’aider à comprendre les tenants et aboutissants des options de résidence; tout son cheminement vers la résidence permanente a duré environ un an, dit-il.

La ligne de fond : « Après cinq ans, je suis toujours étonné et surpris d’avoir pris la décision de mener une vie que je n’aurais jamais pensé mener », dit-il. Et bien qu’il ne reste peut-être pas à Orosi pour toujours – “la ville n’a pas d’ambulance, [and] Je ne sais pas ce que ce sera d’avoir 80 ans là-bas », dit-il – il a l’intention de rester au Costa Rica en grande partie à cause des gens et du sens de la communauté. « J’ai l’impression que la vie est belle ici, dit-il. « C’est parfois difficile, mais nous sommes tous dans le même bateau.