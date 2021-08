« Je préfère être relégué que de le voir jouer pour nous ! Un fan de Manchester City en colère rejette la possibilité que l’ancien homme de Man United, Cristiano Ronaldo, signe pour son club

Cristiano Ronaldo à Manchester City a définitivement divisé les opinions dans le nord-ouest.

Un détenteur d’abonnement de saison Etihad est tellement contre le transfert qu’il a déclaré à talkSPORT qu’il préférerait voir son club relégué plutôt que de signer la légende d’Old Trafford.

. – Contributeur

Ronaldo a passé six saisons illustres à Old Trafford

.

Désormais à la Juve, il a moins d’une semaine pour trouver un nouveau club s’il veut partir

Ronaldo a été laissé sur le banc pour le match d’ouverture de la Juventus en Serie A ce week-end, arrivant tard dans le match nul 2-2 avec l’Udinese pour marquer ce qui ressemblait à un vainqueur, avant d’être refusé par VAR.

Avant le match, cependant, des rapports ont révélé que Ronaldo avait été exclu de la liste alors qu’il cherchait d’autres options avant la fermeture de la fenêtre de transfert, Manchester City devenant désormais un candidat pour sa signature.

Mais pour un fan de City, Kevin, la décision annoncée serait trop difficile à prendre.

“Si Ronaldo vient à Man City, je ne regarderai pas Man City tant qu’il aura nos couleurs”, a-t-il déclaré à Drive sur talkSPORT.

Kev a affirmé n’avoir jamais encouragé les anciens joueurs de United Andy Cole et Carlos Tevez lorsqu’ils ont joué pour City, alors qu’il a affirmé avoir applaudi l’opposition lorsque Peter Schmeichel a joué pour son club bien-aimé.

getty

Ronaldo pourrait rejoindre Carlos Tevez dans une liste exclusive de joueurs à jouer pour les deux clubs de Manchester

Kev a ensuite expliqué son raisonnement en disant: “La vieille école, l’enfer que nous avons vécu quand [United] ont réussi et nous étions terribles, nous l’avons eu tous les jours de notre vie quand nous sommes allés travailler.

« N’oubliez pas, nous avons vécu 30 ans d’enfer. N’oubliez pas la bannière [United fans] avait jusqu’à [at Old Trafford] « 33 ans et nous n’avons rien gagné » et j’avais l’habitude d’avoir ça tous les jours, et vous voulez que j’aie une de vos légendes ? Aucune chance!”

L’hôte Andy Goldstein – un fan de Man United – est allé plus loin, demandant à l’appelant s’il célébrerait Ronaldo marquant un vainqueur de la Ligue des champions pour City, ou même un vainqueur de la Premier League à Old Trafford.

“Non, je ne le ferais pas”, a confirmé Kev. «Il est arrogant, il est horrible et c’est une légende de Man United.

“S’il signe pour City, je n’irai pas tant qu’il sera là-bas, et j’y vais depuis 25 ans.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.