“Je préfère être sur l’herbe à jouer, à l’extérieur c’est pire”

09/09/2021 à 20:27 CEST

Pedri González, milieu de terrain de Barcelone et de l’équipe nationale espagnole, a déclaré jeudi à . qu’il préférait “être sur l’herbe en train de jouer parce qu’à l’extérieur on vit pire”, et qu’il est “très content de ce que l’équipe (équipe espagnole) a fait” lors de ces journées qualificatives pour Qatar 2022.

“Je veux vraiment commencer. C’est vrai que le repos est important, mais la vérité est que quand tu te reposes trois ou quatre jours, tu veux déjà retourner sur le terrain et profiter de ce que tu aimes le plus”, Le footballeur de Tenerife s’est exprimé à Barcelone lors d’un événement visant à distribuer 80 000 kilogrammes de bananes des îles Canaries aux banques alimentaires.

Concernant le parcours actuel, le vainqueur de la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo avec l’Espagne et demi-finaliste de l’Euro avec l’équipe senior a affirmé qu’il l’affrontera. “avec la même envie que l’année dernière et plus” Et ce qui se passe “désireux de continuer à grandir”.

“Nous avons une équipe pour se qualifier pour la Coupe du monde”

En ce qui concerne les matches de qualification pour la Coupe du monde que l’Espagne a disputés ce mois-ci, Pedri est convaincu que l’équipe nationale atteindra la Coupe du monde. “Nous savions que cela n’allait pas être facile et nous le voyons, que toutes les équipes s’affrontent et qu’il est difficile de battre tout le monde, mais je pense que nous avons suffisamment d’équipes pour nous qualifier”, a-t-il conclu.

Après avoir enchaîné 75 matchs officiels entre la Liga, la Copa del Rey, la Supercoupe d’Espagne, la Ligue des Champions, l’Eurocup et les Jeux Olympiques, le footballeur a profité d’une période de vacances de deux semaines aux Canaries qui a culminé lundi dernier avec son retour sur le territoire catalan pour porter sous le commandement de l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman.