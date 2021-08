“Je préfère gagner en Indycar que souffrir en Formule 1”

10/08/2021 à 08h00 CEST

Quand on parle d’Alex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, Barcelone, 1997) il faut noter qu’il ne lui a fallu que deux saisons pour atteindre le sommet du sport automobile aux États-Unis.

Patricio O’Ward et Scott Dixon veulent envenimer la fin de la campagne catalane, mais l’avantage qu’il a au tableau et la supériorité de la voiture sont marqués à tous les bulletins pour être le plus optionné au titre de la catégorie américaine. Septième à Nashville le laissait très bien placé, gardant l’illusion de soulever le trophée.

Vous n’avez pas pris de vacances ?

Non. Je me suis reposé un jour mais je me suis entraîné et j’ai travaillé avec l’équipe. Et il n’a pas pu rentrer chez lui non plus car voyager avec le covid est fatal.

Comment affrontez-vous la dernière ligne droite ? A-t-il l’air d’un champion ?

Je suis content, c’est la première fois que je suis dans cette position, à la tête d’un grand championnat comme l’Indycar et je me sens très encouragé. J’ai été très régulier, avec deux victoires et six podiums jusqu’à présent. J’ai une bonne voiture, je suis dans la meilleure équipe et j’ai de plus en plus d’expérience. Même si ce n’est que ma deuxième année ici, je me sens de plus en plus en confiance.

Il est entré dans l’histoire avec sa deuxième place au 500 Miles et pourrait être le premier Espagnol à remporter le titre IndyCar.

Non, il n’y a pas de sensation de vertige. Tout ce qui m’arrive est bien. J’ai réussi à faire partie de l’une des équipes les plus importantes et je me bats pour le championnat. Ramener le titre à la maison serait parfait. Pour moi, il y a moins de pression que dans d’autres situations, par exemple si je devais prouver quelque chose ou récupérer beaucoup de points. Mais maintenant j’ai un avantage et je pense que je peux le gérer, je le vois faisable, je pense que nous pouvons prendre le titre.

Qu’est-ce qu’Alonso dit qu’il voit le champion Palou l’intimide ?

Cela n’ajoute pas de pression, mais de confiance. C’est bien que les gens parlent bien de vous, mais si quelqu’un comme Fernando Alonso le fait, c’est beaucoup plus précieux. Nous essaierons de ne pas vous décevoir et de réaliser vos prévisions.

A quoi attribuez-vous votre saut qualitatif cette année ?

La voiture, l’équipe, l’expérience & mldr; c’est un ensemble de tout ça. Sans Chip Ganassi nous ne serions pas là où nous sommes, mais l’année dernière j’étais un rookie et je ne connaissais pas les circuits, maintenant je suis plus confiant et je sais comment fonctionne cette compétition.

Qu’est-ce qui vous a traversé la tête lorsque vous avez décidé de « traverser l’étang » pour tenter de réussir aux États-Unis ?

L’IndyCar est l’un des plus gros championnats qui existent après la F1, j’en rêvais depuis que je suis enfant. Nous organisons 16 grands prix, dans trois types de circuits, conventionnel, urbain et ovale. Ce dernier m’a donné plus de respect. J’ai dû réfléchir à deux fois. Mais dès que la possibilité s’est présentée, j’en ai profité.

Mais pour un pilote européen, il est plus courant de rêver de F1 & mldr;

Si tu grandis en Europe tu poursuis la F1, mais depuis que je suis petit, en karting, je savais déjà que seulement 20 ou 22 pilotes arrivent et que pour être là il faut quelque chose de plus que d’être rapide, il faut des sponsors et de très gros budgétaire. Mon objectif était d’être pilote et de pouvoir m’y consacrer. Et le championnat le plus important et le plus réalisable pour moi était Indy. J’ai fait du GP3 et quelques courses de F2, mais mon esprit était déjà concentré sur une carrière sportive aux États-Unis. Ici, il est plus facile de bien faire et pour une grande équipe comme Chip Ganassi de vous faire confiance, comme cela s’est produit.

Si l’opportunité se présentait, accepteriez-vous de courir en F1 plus tard ?

Je ne crois pas. En tant que pilote, ce que j’aime, c’est rivaliser pour gagner. En F1 je n’aurai jamais l’opportunité d’être dans une équipe qui se bat pour les victoires, il n’y en a que deux, donc je préfère continuer en Indy, me battre pour gagner des courses et des titres & mldr; Je préfère être ici pendant 10 ou 15 ans à me battre pour gagner que passer deux ans à souffrir en F1.

Oriol Servià a été le pionnier. Cela a-t-il été une référence pour vous ?

Oui, il a été le premier pilote catalan à faire une belle carrière sportive aux États-Unis, avec un parcours incroyable. Quand j’avais 15 ans, je lui ai écrit pour me guider, je lui ai demandé comment je pouvais suivre ses traces. Cela m’a toujours aidé, nous sommes en contact à chaque course.

Qui a été la personne clé de votre carrière ?

Sans aucun doute, mon père. Beaucoup de gens m’ont aidé, des sponsors, des managers, des chefs d’équipe, la famille, mais mon père est une inspiration. Il a été dans les moments où j’avais le plus besoin de lui.

Parlez de courir sur des ovales. L’IndyCar est-il plus dangereux que la F1 ?

C’est difficile à dire. Ici, les voitures roulent à 380 par heure et les murs sont très proches. Les voitures et les pistes deviennent plus sûres, mais le risque existe. Nous avons eu un très gros accident lors des qualifications des 500 Miles et nous sommes sortis indemnes. Que pensez-vous du crash de Hamilton et Verstappen à Silverstone ?

C’était très dur. Les gens ne réalisent pas à quelle vitesse nous allons jusqu’à ce que quelque chose comme ça se produise. Ces choses se produisent lorsque deux pilotes se battent jusqu’à la limite pour un championnat, il y a une mêlée et aucun ne veut céder. Hamilton était peut-être un peu optimiste en essayant de dépasser là où il n’y avait pratiquement pas d’espace, mais si vous êtes un pilote, vous devez essayer, pour moi c’était un set de course, je n’aurais pas pénalisé Lewis. C’est ce qu’on veut, se battre, parfois ça ne marche pas, mais ce n’était pas fou du tout. Le point positif est que Max va bien et ces deux-là se battront toute la saison. C’est bon pour la F1.

Qu’est-ce qui vous manque le plus dans votre pays ?

A part la famille, surtout la nourriture. Mais en général, j’apprécie l’expérience de vivre aux États-Unis, c’est tout nouveau pour moi et j’en profite. Je grossirai de ‘pa amb tomàquet’ à mon retour.

Que reste-t-il à peaufiner en tant que pilote ?

Il y a toujours de la place pour l’amélioration, j’apprends beaucoup. Je suis plus constant, mais j’ai peut-être besoin de gagner en vitesse pour gagner du temps au tour. Je n’ai pas encore de poteau. Nous grandissons étape par étape.

Quel est le pilote le plus talentueux que vous ayez jamais vu ?

Il y a deux personnes qui m’ont impressionné sur la piste. L’un est mon coéquipier actuel Scott Dixon, qui a remporté six fois l’IndyCar et a également remporté 500 Miles. Il fait de la compétition depuis 20 ans et c’est une vraie star. L’autre est Max Verstappen. C’était mon coéquipier à l’époque du karting et on pouvait voir qu’il avait quelque chose de spécial, beaucoup de talent, vers des choses incroyables, de la super classe. Nous n’avons pas couru dans la même catégorie, mais je n’ai jamais rien lâché, j’étais très ambitieux. Hors piste, c’était une très bonne personne.

Après trois tentatives, pensez-vous qu’Alonso pourra un jour remporter les 500 Miles ?

Si vous le proposez à nouveau, je suis sûr à cent pour cent que vous pouvez le faire. C’était déjà très proche. Ce que je ne sais pas, c’est si ça reviendra. Espérons qu’il ne décide pas de revenir un an que nous sommes tous les deux là et que nous devons nous battre.

Si vous deviez « vendre » l’IndyCar au public espagnol, que souligneriez-vous ?

C’est un championnat très serré, les voitures sont les mêmes pour tout le monde, l’égalité est incroyable. Un jour tu décroches la pole et le lendemain tu peux finir 15. Les courses sont très excitantes. Nous avons encore un ‘pit stop’ avec ravitaillement et il y a plus d’action sur la piste. Et les 500 Miles sont impressionnants, ils sont comme les ‘Champions’ du moteur & mldr; Vous devez le vivre et en profiter en personne si vous le pouvez.