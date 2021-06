08/06/2021 à 19:38 CEST

Borja Iglesias, joueur du Betis, a toujours été un très engagés dans différentes causes sociales. Défendre le rôle des femmes dans le beau sport sur les réseaux sociaux et prendre position contre le racisme et l’homophobie dans le sport.

A cette occasion, dans une interview pour l’émission Salvados, il s’est également exprimé sur la politique. “S’ils vous disent qu’au lieu de payer 50 %, vous allez payer 30 %, alors vous dites : ‘D’accord, bien. Je gagnerai plus d’argent. Fantastique'”, a-t-il commenté. “Je pense qu’habituellement le footballeur a tendance à aller à droite, pas très extrême, mais un peu à droite “, a expliqué Betis. ” Pour moi, par exemple, non seulement cela est valable. “Je préfère payer plus et vivre dans un pays où j’aime ce qu’on fait de cet argent”, condamné.

De même, il a été placé contre les bookmakers : “Je ne les aime pas. Et je dois jouer avec une marque de bookmaker sur ma poitrine car c’est l’accord qui a été trouvé”, a-t-il confirmé. Mais moi, par exemple, Je n’ai jamais fait le spot club qui est pour la société de bookmaker“il ajouta.

Engagé contre le racisme

Sur les réseaux sociaux, il a reçu une avalanche d’insultes après avoir rejoint Black Lives Matter : “En voyant ces choses, vous vous rendez compte que nous ne sommes pas si bons”, a-t-il expliqué.J’ai reçu beaucoup de critiques et beaucoup d’insultes. Pendant quelques semaines, j’ai pensé à ne plus me mouiller “il admit. “Mais aussi voir toutes les personnes que je connais qui étaient en faveur de ma décision de peindre mes ongles ou contre eux ttu te rends compte que ça valait la peine car il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi “, a terminé le footballeur, qui continuera à s’impliquer dans les différentes luttes sociales.